    Energiebranche setzt auf KI

    US-Stromboom treibt Siemens Energy: Aktie steigt stark nach Mega-Investment

    Siemens Energy investiert eine Milliarde Dollar in US-Werke, schafft 1.500 Jobs und will von der steigenden Nachfrage nach Gas­turbinen und Stromnetzen profitieren.

    • Siemens Energy investiert 1 Mrd. USD in US-Werke.
    • 1.500 neue Jobs durch Ausbau der Produktionskapazitäten.
    • Fokus auf Gasturbinen und Stromnetze, KI-Labore geplant.
    Energiebranche setzt auf KI - US-Stromboom treibt Siemens Energy: Aktie steigt stark nach Mega-Investment
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Siemens Energy will in den kommenden zwei Jahren eine Milliarde US-Dollar in die Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten investieren. Das kündigte der deutsche Energieinfrastruktur-Konzern am Dienstag an. Die Mittel fließen vor allem in bestehende Werke in North Carolina, Florida, Texas, Alabama und New York. Außerdem ist eine neue Fabrik in Mississippi geplant.

    "Die USA sind derzeit der heißeste Strommarkt der Welt", sagte Chief Executive Officer Christian Bruch in einem Interview mit Bloomberg. Er betonte, dass die Initiative der Trump-Administration für Rechenzentren die Nachfrage zusätzlich antreibe.

    An der Xetra-Börse legte die Aktie um 3,55 Prozent zu und kletterte auf ein Kursniveau von 153,20 Euro (Stand 13:30 Uhr MEZ).

    Gas­turbinen und Stromnetze im Fokus

    Siemens Energy plant, die Fertigung von Gasturbinen am Werk in Charlotte, North Carolina, wiederaufzunehmen. Außerdem sollen Teile in weiteren Werken in North Carolina produziert und die Anlage in Tampa, Florida, erweitert werden. Bruch erklärte, dass dies die weltweite Jahresproduktion großer Turbinen um 20 Prozent steigern werde.

    Rund 37 Prozent der Aufträge von Siemens Energy kamen im Geschäftsjahr bis September 2025 aus den Vereinigten Staaten. Das Wachstum im Bereich künstlicher Intelligenz hat den Aktienkurs des Unternehmens seit Anfang April mehr als verdreifacht.

    Bruch betonte zugleich, dass man nicht zu viel Kapazität aufbaue. "Wir sehen eine Perspektive bis zum Ende des Jahrzehnts", sagte er. "Ich bin davon überzeugt, dass Gas ein wesentlicher Bestandteil eines Energiesystems ist, sei es in den USA oder anderswo."

    Grid-Technologie und KI-Labore

    Neben Turbinen investiert Siemens Energy auch in Stromnetzausrüstung. Die neue Fabrik in Mississippi soll Komponenten für ein geplantes Übertragungsnetz in Texas liefern. Zugleich prüft das Unternehmen Möglichkeiten, Rechenzentren flexibler zu machen, etwa durch die Kombination von Batterien und Gaskraftwerken.

    Ein weiteres Projekt ist ein Labor für digitale Netze mit künstlicher Intelligenz, das in Kooperation mit Nvidia in Orlando, Florida, entsteht. "Es geht darum, wie man das Wettrennen um die KI gewinnt", sagte Bruch. "Wenn der Erfolg eines Technologieunternehmens von der Verfügbarkeit von Strom abhängt, kann ich verstehen, dass bestimmte Technologieunternehmen eingreifen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen wollen."

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


