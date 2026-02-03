Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung Platz räumen - Aktie rauscht ab

Ich schaue manchmal einfach Aktien an, die vor ein paar Jahrzehnten "in" waren, von denen man aber schon lange nichts mehr gehört hat. Immerhin: HP ist weiterhin als PC-Hersteller in den Geschäften, aber die Aktie habe ich vollkommen aus den Augen verloren.

Nun gut, ich staunte nicht schlecht, als ich eine Dividendenrendite von über 5% sah- KGV deutlich unter 10- was sit passiert, dachte ich- einfach ein Valutiert, der eine negative Übertreibung darstellt? Nun denn, ich habe dann doch Abstand genommen, als ich die Bilanz sah: Da steht nämlich ein negatives Eigenkapital- dazu schrumpfende Umsätze letzte Jahr, Gewinne stagnierend.

Außerdem ein kürzlich Insiderverkauf.

Vor allem das negative Eigenkapital hat mich stutzig gemacht, wieso hat ein Unternehmend as schon so lange besteht, kein EK?





Ich lass lieber die Finger davon, es gibt bessere Aktien, denke ich: Wer auf Dividende in den USA schaut, sollte lieber in der Lebensmittelbranche sich umsehen, oder Ölwerte, oder Western Union.

HP wächst nicht, ist von asiatischer Konkurrenz bedroht und kämpft wohl mit inflationsbedingt steigenden Kosten- Trump sei Dank.







