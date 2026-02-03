Börsen Update
Börsen Update Europa - 03.02. - FTSE Athex 20 stark +3,48 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.859,01 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +4,48 %, Siemens Energy +2,96 %, Commerzbank +1,84 %
Flop-Werte: Zalando -11,78 %, Scout24 -2,73 %, SAP -2,21 %
Der MDAX steht bei 31.605,24 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.
Top-Werte: ThyssenKrupp +5,57 %, TRATON +4,37 %, Sartorius Vz. +3,31 %
Flop-Werte: PUMA -4,67 %, Nemetschek -4,22 %, CTS Eventim -3,37 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.626,79 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Evotec +9,10 %, Sartorius Vz. +3,31 %, HENSOLDT +2,45 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -4,58 %, Nemetschek -4,22 %, ATOSS Software -3,99 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 6.020,73 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,96 %, UniCredit +2,31 %, Rheinmetall +1,79 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -9,57 %, Adyen Parts Sociales -4,34 %, SAP -2,21 %
Der ATX steht aktuell (13:59:56) bei 5.697,44 PKT und steigt um +0,60 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +10,06 %, EVN +1,41 %, Erste Group Bank +1,27 %
Flop-Werte: DO & CO -1,06 %, Lenzing -0,89 %, Immofinanz -0,88 %
Der SMI steht bei 13.367,65 PKT und verliert bisher -0,76 %.
Top-Werte: Logitech International +0,82 %, Kuehne + Nagel International +0,55 %, Holcim +0,37 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -2,90 %, Alcon -1,36 %, CIE Financiere Richemont -1,11 %
Der CAC 40 steht bei 8.167,69 PKT und verliert bisher -0,51 %.
Top-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin +1,92 %, Credit Agricole +1,42 %, DANONE +1,17 %
Flop-Werte: Publicis Groupe -9,98 %, Capgemini -6,18 %, Renault -4,14 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.081,36 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.
Top-Werte: Telia Company +3,16 %, Volvo Registered (B) +2,16 %, Sandvik +2,04 %
Flop-Werte: Alfa Laval -4,02 %, Securitas Shs(B) -1,37 %, SSAB Registered (A) -1,22 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.940,00 PKT und steigt um +3,48 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +4,65 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,19 %, Viohalco +1,57 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,79 %, Public Power -0,17 %, Coca-Cola HBC -0,11 %
