    Canada Nickel gibt Einreichung der NI 43-101 technischen Berichte für die ersten Ressourcen der Projekte Midlothian und Bannockburn bekannt

    Canada Nickel gibt Einreichung der NI 43-101 technischen Berichte für die ersten Ressourcen der Projekte Midlothian und Bannockburn bekannt
    TORONTO, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel” oder das „Unternehmen”) (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-on-development ... -) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die unabhängigen technischen Berichte (die „Berichte“) gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wurden und die erste Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Nickelsulfidprojekt Midlothian („Midlothian“) und das Nickelsulfidprojekt Bannockburn („Bannockburn“) in der Nähe von Timmins (Ontario) untermauern. Der Bericht enthält keine wesentlichen Abweichungen von den Ergebnissen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Dezember 2025 veröffentlicht wurden. Die Mineralressourcenschätzung, die am 15. Dezember 2025 in Kraft trat, wurde gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven (29. November 2019) erstellt.

     

    Die beiden vollständigen technischen Berichte, die am 2. Februar 2026 veröffentlicht wurden und Mineralressourcenschätzungen mit einem Stichtag vom 15. Dezember 2025 enthalten, tragen die Titel „National Instrument 43-101 Initial Mineral Resource Estimate and Technical Report for the Midlothian Ni-Co-Pd-Pt Deposit, Midlothian Nickel Sulphide Project” (Erste Mineralressourcenschätzung und technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 für die Ni-Co-Pd-Pt-Lagerstätte Midlothian, Nickel-Sulfid-Projekt Midlothian) und „National Instrument 43-101 Initial Mineral Resource Estimate and Technical Report for the  Bannockburn Ni-Co-Pd-Pt Deposit, Bannockburn Nickel Sulphide Project” (Erste Mineralressourcenschätzung und technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101  für die Nickel-Kobalt-Palladium-Platin-Lagerstätte Bannockburn, Nickel-Sulfid-Projekt Bannockburn). Die Berichte wurden von Caracle Creek International Consulting Inc. für Canada Nickel erstellt und sind im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ www.sedarplus.com zu finden.

     

    Ausgabe von Aktien

     

    Darüber hinaus hat Canada Nickel eine Änderung seiner Optionsvereinbarung in Bezug auf das Grundstück Midlothian vereinbart, wonach Canada Nickel sich bereit erklärt hat, insgesamt 27.400 Stammaktien an die Optionsgeber auszugeben, als Gegenleistung für die Verschiebung des Zahlungstermins von 200.000 Dollar von November 2025 auf Januar 2026 für die letzte Baroptionszahlung, die nun erfolgt ist.

