ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) entdeckt neue massive Stibnitmineralisierung in Marcus Zone (West) und hat die Mineralisierung in Festgestein auf einer Länge von 25 m freigelegt

Vancouver, Kanada – 3. Februar 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“, „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine weitere massive Stibnitmineralisierung in der Marcus Zone (West) erweitert sowie abgegrenzt hat und die Mineralisierung im Festgestein auf einer Länge von 25 m freigelegt hat. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um eine von der Mineralisierung in der Main Zone getrennte Zone handelt. Für die Explorationssaison 2026 sind weitere Schürfgrabungen und Probenahmen in der kürzlich entdeckten Marcus Zone (West) sowie bei der Mineralisierung Bald Hill South geplant.

Foto der Stibnitmineralisierung in der Marcus Zone (West), die von Feldpersonal während der Errichtung von Bohrstraßen an der Westseite der Bald Hill Main Zone entdeckt wurde. Hinweis: Die Mineralisierung scheint von der Main Zone getrennt zu sein, jedoch parallel zu ihr zu verlaufen.

Abbildung 1: Lage der kürzlich entdeckten Mineralisierung Marcus (West). Beachten Sie die Nähe zu den für 2026 geplanten Bohrungen.

Aus Abbildung 1 geht hervor, dass die kürzlich entdeckte Mineralisierung leicht durch oberflächennahe Bohrungen von Standorten wie BHW26-01 bis -04 erprobt werden kann, indem der Bohrer einfach um 180 Grad gedreht wird.

Das Definitionsbohrprogramm 2026 hat begonnen und wird mit zwei Bohrgeräten durchgeführt, um die Mineralisierung der Main Zone bei Bald Hill abzugrenzen. Anfang Februar wird ein drittes Bohrgerät hinzukommen. Der Schwerpunkt dieser Bohrungen liegt auf detaillierten Probenahmen in der Bald Hill Main Zone auf einer Länge von 600 m und bis in eine Tiefe von mindestens 300 m. Es ist davon auszugehen, dass die geplante Bohrdichte ausreichen wird, damit unsere Berater eine erste Ressource für das Projekt Bald Hill berechnen können.

Die neuen Entdeckungen, die unsere Feldcrew auf dem Konzessionsgebiet gemacht hat, werden Teil unseres laufenden Explorationsprogramms sein. Bei Schürfgrabungen in der South Zone wurden auf einer Länge von 150 m stibnithaltige Felsbrocken und Stibnit in Ausbissen in diesem Gebiet identifiziert.

Abbildung 2: Mineralisierte Zonen im Antimonprojekt Bald Hill. Die Spuren der Mineralisierung der Main Zone an der Oberfläche sind in rot dargestellt. Die Mineralisierung der South Zone und die neu entdeckte Marcus Zone westlich der Main Zone sind hervorgehoben.