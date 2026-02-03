Kobrea entdeckt großen hydrothermalen Brekzienkörper im Cuprum Trend – Western Malargüe Mining District – Provinz Mendoza, Argentinien

Vancouver, British Columbia, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass im Cuprum Trend, der sich auf dem Gelände der unternehmenseigenen Kupferprojekte Western Malargüe (das „Konzessionsgebiet“) befindet, ein 1.250 m x 500 m großer hydrothermaler Brekzienkörper entdeckt wurde. Kobrea hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Konzessionsanteile (100 %) an den sieben Projekten mit einer Gesamtfläche von 733 km2 in der südwestlich gelegenen argentinischen Provinz Mendoza (Einzelheiten siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024).

„Die Zielerschließungsinitiative für Kobreas Kupferprojekte Western Malargüe startete im Dezember und wird parallel zu den Bohrungen bei El Perdido fortgesetzt“, so CEO James Hedalen. „Unser Team hat im Zielgebiet KBX-17 eine bisher unbekannte hydrothermale Brekzie mit einer Ausdehnung von 1.250 m x 500 m identifiziert, kartiert und beprobt. Die Brekzie weist eine Kupferanomalie auf. Proben, die in unmittelbarer Nähe des Brekzienkörpers aus dem dioritischen Wirtsgestein entnommen wurden, enthielten bis zu 1,6 % Kupfer. Unsere Feldgeologen vermuten, dass es sich bei diesem Ziel um eine senkrecht geschichtete, sulfidisch zementierte hydrothermale Brekzie handelt, die aus einem Porphyrsystem in der Tiefe stammt. Dieses Ergebnis unterstreicht das Explorationspotenzial dieses außergewöhnlichen Konzessionspakets und bestätigt unsere Explorationsthese, dass es in diesen Projekten noch mehr zu entdecken gibt, als von früheren Betreibern dargestellt wurde.“

Zielgebiet KBX-17

Das Zielgebiet KBX-17 wurde erstmals im März 2025 von Kobrea identifiziert, als Feldteams von einer nahegelegenen Allradstraße (4×4-Road) aus eine mehrere Kilometer lange Farbanomalie bemerkten. Eine kurze Untersuchung führte zur Ermittlung von Proben aus dem dioritischen Intrusionsgestein, die mit sekundärem Biotit verwachsene Kupferkieseinschlüsse aufwiesen. Von früheren Betreibern liegen keine Hinweise oder Erwähnungen dieses Prospektionsgebiets vor, und bis dato wurden auch noch keine Bohrungen durchgeführt.