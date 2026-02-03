ZenaTech unterzeichnet Übernahmeangebot für eine zweite Landvermessungsfirma in Virginia und stärkt damit die Chancen für sein Drone-as-a-Service-Geschäft bei den Bundesregierungsstellen in der Metropolregion D.C.

Vancouver, British Columbia, 3. Februar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Übernahmeangebot für eine seit drei Jahrzehnten bestehende Landvermessungsfirma mit Sitz in Virginia unterzeichnet hat, die bereits über Stammkunden im Einsatzgebiet der Metropolregion Washington, D.C. verfügt. Nach Abschluss dieser Übernahme wird ZenaTech in Verbindung mit einer bereits zuvor angekündigten Übernahme seine Präsenz im Drone-as-a-Service-Bereich in der Region stärken. Das Unternehmen will sich verstärkt auf die Sondierung von Möglichkeiten konzentrieren, um seine Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS) mehreren Bundesbehörden anzubieten.

„Der Großraum Washington, D.C. ist einer der strategisch wichtigsten Märkte in den Vereinigten Staaten. Mit dieser möglichen Übernahme erweitern wir unsere Präsenz im Drone-as-a-Service-Bereich in der Metropolregion Washington, D.C., wo wir eine große Nachfrage nach fortschrittlichen Drohnentechnologiedienstleistungen für Bundesbehörden sehen, die wir am besten bedienen können“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Diese geplante Übernahme stärkt unsere DaaS-Kapazitäten in einer Region, in der die Nachfrage nach drohnenbasierten Lösungen weiter wächst. Die Ausweitung unserer Präsenz in dieser Gegend bietet ZenaTech die Möglichkeit, seine Beziehungen zu Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden zu vertiefen und langfristige Infrastruktur- und Modernisierungsinitiativen zu unterstützen.

„Wir sind überzeugt, erstklassige autonome Drohnenplattformen anzubieten, mit denen Behörden wichtige Inspektions-, Vermessungs- und Compliance-Aufgaben effizienter durchführen können, ohne selbst eine teure Drohnenflotte anschaffen zu müssen. Außerdem rechnen wir damit, dass diese Expansion in die Metropolregion D.C. in Zukunft zusätzliche Umsatzchancen für unsere ZenaDrone-Plattformen eröffnen wird“, so Passley abschließend.

Die in Virginia ansässige Landvermessungsfirma bietet eine breite Palette von Vermessungsdienstleistungen für Gewerbe-, Industrie- und Luftfahrtinfrastrukturen im Großraum Washington, D.C. an und bedient Kunden mit komplexen regulatorischen und betrieblichen Anforderungen. Die Einbindung der drohnenbasierten Technologien von ZenaTech soll erweiterte Einsatzgebiete wie die Echtzeit-Überwachung von Bautätigkeiten, fortschrittliche Umwelt- und Forstkartierungen sowie ein verbessertes Management von öffentlichen Bauprojekten ermöglichen, was für eine raschere Projektdurchführung, mehr Datengenauigkeit und eine effizientere Infrastrukturplanung sorgt.