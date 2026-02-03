    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZenatech AktievorwärtsNachrichten zu Zenatech
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    ZenaTech unterzeichnet Übernahmeangebot für eine zweite Landvermessungsfirma in Virginia und stärkt damit die Chancen für sein Drone-as-a-Service-Geschäft bei den Bundesregierungsstellen in der Metropolregion D.C.

    ZenaTech unterzeichnet Übernahmeangebot für eine zweite Landvermessungsfirma in Virginia und stärkt damit die Chancen für sein Drone-as-a-Service-Geschäft bei den Bundesregierungsstellen in der Metropolregion D.C.
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 3. Februar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Übernahmeangebot für eine seit drei Jahrzehnten bestehende Landvermessungsfirma mit Sitz in Virginia unterzeichnet hat, die bereits über Stammkunden im Einsatzgebiet der Metropolregion Washington, D.C. verfügt. Nach Abschluss dieser Übernahme wird ZenaTech in Verbindung mit einer bereits zuvor angekündigten Übernahme seine Präsenz im Drone-as-a-Service-Bereich in der Region stärken. Das Unternehmen will sich verstärkt auf die Sondierung von Möglichkeiten konzentrieren, um seine Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS) mehreren Bundesbehörden anzubieten.

     

    „Der Großraum Washington, D.C. ist einer der strategisch wichtigsten Märkte in den Vereinigten Staaten. Mit dieser möglichen Übernahme erweitern wir unsere Präsenz im Drone-as-a-Service-Bereich in der Metropolregion Washington, D.C., wo wir eine große Nachfrage nach fortschrittlichen Drohnentechnologiedienstleistungen für Bundesbehörden sehen, die wir am besten bedienen können“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Diese geplante Übernahme stärkt unsere DaaS-Kapazitäten in einer Region, in der die Nachfrage nach drohnenbasierten Lösungen weiter wächst. Die Ausweitung unserer Präsenz in dieser Gegend bietet ZenaTech die Möglichkeit, seine Beziehungen zu Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden zu vertiefen und langfristige Infrastruktur- und Modernisierungsinitiativen zu unterstützen.

     

    „Wir sind überzeugt, erstklassige autonome Drohnenplattformen anzubieten, mit denen Behörden wichtige Inspektions-, Vermessungs- und Compliance-Aufgaben effizienter durchführen können, ohne selbst eine teure Drohnenflotte anschaffen zu müssen. Außerdem rechnen wir damit, dass diese Expansion in die Metropolregion D.C. in Zukunft zusätzliche Umsatzchancen für unsere ZenaDrone-Plattformen eröffnen wird“, so Passley abschließend.

     

    Die in Virginia ansässige Landvermessungsfirma bietet eine breite Palette von Vermessungsdienstleistungen für Gewerbe-, Industrie- und Luftfahrtinfrastrukturen im Großraum Washington, D.C. an und bedient Kunden mit komplexen regulatorischen und betrieblichen Anforderungen. Die Einbindung der drohnenbasierten Technologien von ZenaTech soll erweiterte Einsatzgebiete wie die Echtzeit-Überwachung von Bautätigkeiten, fortschrittliche Umwelt- und Forstkartierungen sowie ein verbessertes Management von öffentlichen Bauprojekten ermöglichen, was für eine raschere Projektdurchführung, mehr Datengenauigkeit und eine effizientere Infrastrukturplanung sorgt.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ZenaTech unterzeichnet Übernahmeangebot für eine zweite Landvermessungsfirma in Virginia und stärkt damit die Chancen für sein Drone-as-a-Service-Geschäft bei den Bundesregierungsstellen in der Metropolregion D.C. Vancouver, British Columbia, 3. Februar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     