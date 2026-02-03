Pierre Beaudoin wird strategischer Berater von Mayfair Gold

VANCOUVER, British Columbia, 3. Februar 2026 – Mayfair Gold Corp. („Mayfair“, „Mayfair Gold“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: MINE; TSX-V: MFG) (- https://www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-developing-a-gold-proje ... -) freut sich, die Ernennung von Pierre Beaudoin zum strategischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Beaudoin ist ein Experte im Bereich Mineralverarbeitung mit 40 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen Betrieb und Projektentwicklung. Zuletzt war Pierre Beaudoin Chief Operating Officer bei SilverCrest Metals Inc., wo er erfolgreich die technischen Studien, den Bau und die Inbetriebnahme der Mine Las Chispas in Mexiko leitete und das Projekt trotz der Pandemie vorzeitig und unterhalb des Budgets abschloss und eine effiziente und schnelle Inbetriebnahme der kommerziellen Produktion ermöglichte. Vor seiner Tätigkeit bei SilverCrest war Herr Beaudoin als Senior Vice President, Capital Projects, und anschließend als Chief Operating Officer bei Detour Gold Corporation tätig, wo er am Bau und Betrieb der Detour Lake Mine beteiligt war, der heute größten Goldmine Kanadas. Außerdem hatte er verschiedene Positionen im Bereich Kapitalprojekte und Management bei Barrick Gold Corporation inne. Derzeit ist er Vorsitzender von Radisson Mining Resources Inc. und Direktor von Coeur Mining Inc.

Herr Beaudoin wurde zum strategischen Berater von Mayfair ernannt, um das Unternehmen bei der Weiterentwicklung des Goldprojekts Fenn-Gib mit unabhängiger technischer und strategischer Beratung auf höchster Ebene zu unterstützen. Insbesondere wird erwartet, dass Pierre Beaudoins umfangreiche Erfahrung Mayfair in Bezug auf die Anlagenplanung, die Baureife und das Risikomanagement zugutekommen wird, während das Unternehmen die Genehmigungen vorantreibt und sich auf den Baubeginn vorbereitet.

Nicholas Campbell, CEO von Mayfair, kommentierte: „Ich hatte das Vergnügen, mit Herrn Beaudoin zusammenzuarbeiten, als ich bei SilverCrest Metals Inc. tätig war, und Drew Anwyll, COO von Mayfair, arbeitete mit Pierre bei Detour Gold Corp. während der Bauphase, der Inbetriebnahme und des Betriebs zusammen. Mehrere andere Mitglieder des Mayfair-Teams haben im Laufe der Jahre ebenfalls mit Pierre zusammengearbeitet, was seine Verbindung zu unseren gemeinsamen Bemühungen besonders bedeutsam und für unser Team zu einer natürlichen Ergänzung macht. Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass wir uns freuen, Pierre als Berater zu haben, während wir die Prozessanlage und die Gesamtplanung des Projekts fertigstellen und uns auf den Baubeginn in Fenn-Gib vorbereiten. Wir begrüßen seine Beiträge, während wir das Projekt weiter vorantreiben, und freuen uns, dass er als strategischer Berater zu Mayfair Gold kommt.“