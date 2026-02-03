BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal dürften überzeugen, schrieb Analyst Volker Bosse angesichts des anstehenden Berichts des Saatgutherstellers./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 73,90EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

