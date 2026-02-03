    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Dow steht quasi still - Paypal unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen stagnieren, Dow Jones unverändert erwartet.
    • Paypal-Aktien fallen um 7% nach Gewinnwarnung.
    • Palantir-Aktien steigen um 10% dank positiver Dynamik.
    Aktien New York Ausblick - Dow steht quasi still - Paypal unter Druck
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem erfreulichen Wochenauftakt dürfte sich am Dienstag an den US-Börsen zunächst nicht viel tun. Der Dow Jones Industrial , der sich am Vortag dem Rekordhoch von Mitte Dezember stark angenähert hatte, dürfte zum Auftakt auf der Stelle treten. Der Broker IG berechnete den Dow gut eine Stunde vor Handelsbeginn quasi unverändert zum Vortag.

    Der Nasdaq 100 wurde ein halbes Prozent höher indiziert bei 25.870 Zählern. Größter vorbörslicher Verlierer im Index waren die Aktien des Zahlungsdienstleisters Paypal , die um 7 Prozent absackten. Das Unternehmen blieb im Schlussquartal mit dem Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Es ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc führt. Dessen Aktien waren zuletzt auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen.

    Ganz anders die Aktien des Technologiekonzerns Palantir , die vorbörslich um 10 Prozent zulegten. Die geschäftliche Dynamik habe sich zum Jahresende 2025 auf breiter Front beschleunigt, schrieb Analyst Brent Thill von der US-Bank Jefferies zur Quartalsbilanz von Palantir.

    Bewegung gab es im Pharmasektor. Aktien von Pfizer verloren 3,6 Prozent. Der Gewinn des Unternehmens je Aktie im vierten Quartal liegt laut Händlern deutlich unter der Markterwartung. Papiere von Merck & Co traten vorbörslich auf der Stelle. Die Umsatzprognose des Dow-Schwergewichts für das laufende Jahr blieb hinter den Erwartungen zurück.

    Leicht im Minus lagen Pepsico -Aktien. Der Getränke- und Snack-Hersteller senkt für wichtige Marken wie Lay's und Doritos die Preise um bis zu 15 Prozent./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 131,5 auf Tradegate (03. Februar 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um -1,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 319,21 Mrd..




    9 im Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Dow steht quasi still - Paypal unter Druck Nach dem erfreulichen Wochenauftakt dürfte sich am Dienstag an den US-Börsen zunächst nicht viel tun. Der Dow Jones Industrial , der sich am Vortag dem Rekordhoch von Mitte Dezember stark angenähert hatte, dürfte zum Auftakt auf der Stelle treten. …
