KORREKTUR/WHO bittet um Hilfe - Millionen-Bedarf für Notlagen weltweit

(Berichtigung der Story: Im zweiten Absatz wurde eine Zahl berichtigt: 250 Millionen Menschen leben in Krisensituationen, nicht wie zuvor berichtet 250.000.)

GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benötigt in diesem Jahr eine Milliarde Dollar (850 Millionen Euro) für gesundheitliche Notlagen, Krankheitsausbrüche oder die Behandlung von Unterernährung. Sie hat einen Spendenaufruf gestartet und hofft auf traditionelle sowie neue potenzielle Geber, wie Chikwe Ihekweazu, Exekutivdirektor des WHO-Nothilfe-Programms, in Genf sagte. Im vergangenen Jahr waren die größten Geber für die Nothilfe nach seinen Angaben die EU, Saudi-Arabien, Deutschland, Japan, Italien und Großbritannien.