    Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel

    Mehrheit befürwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel
    Foto: BÃ¼ros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen ist offen fÃ¼r eine Reform bei der Ausgestaltung der tÃ¤glichen Arbeitszeit. In einer Erhebung von Forsa fÃ¼r die Sender RTL und ntv sprachen sich 59 Prozent der Befragten dafÃ¼r aus, die bestehende Acht-Stunden-Regel abzuschaffen und stattdessen eine Wochenarbeitszeit von maximal 40â€¯Stunden festzulegen. 37â€¯Prozent wÃ¤ren gegen eine solche Ã„nderung des Arbeitsrechts.

    Auch unter den abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigten unterstÃ¼tzt eine Mehrheit von 57â€¯Prozent eine Ã„nderung der derzeit geltenden Arbeitszeitregelung. Die grÃ¶ÃŸten Vorbehalte gegenÃ¼ber einer Flexibilisierung der Arbeitszeitregelung zeigen sich bei BundesbÃ¼rgern in Ostdeutschland (45â€¯Prozent), AnhÃ¤ngern der AfD (50â€¯Prozent) und besonders deutlich bei den AnhÃ¤ngern der Linken (57â€¯Prozent).

    Derzeit ist im Arbeitszeitgesetz festgelegt, dass die werktÃ¤gliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer acht Stunden nicht Ã¼berschreiten darf. Als Werktag kann dabei jeder Wochentag auÃŸer Sonntag verstanden werden - demnach wÃ¤ren nach der bisherigen Regelung auch 48 Stunden Wochenarbeitszeit mÃ¶glich.

    Beim Thema Teilzeit stÃ¶ÃŸt eine EinschrÃ¤nkung des bestehenden Rechts bei den BundesbÃ¼rgern Ã¼berwiegend auf Ablehnung. Nur 38â€¯Prozent fÃ¤nden es sinnvoll, wenn Arbeitnehmer nicht mehr grundsÃ¤tzlich ein Recht auf Teilzeit hÃ¤tten, sondern dieses nur noch bei bestimmten GrÃ¼nden - etwa zur Kindererziehung oder Pflege von AngehÃ¶rigen - geltend machen kÃ¶nnten. Eine Mehrheit von 59â€¯Prozent hÃ¤lt eine EinschrÃ¤nkung des Teilzeitrechts hingegen fÃ¼r nicht sinnvoll. Lediglich unter den AnhÃ¤ngern der CDU/CSU befÃ¼rwortet eine knappe Mehrheit (53â€¯Prozent) eine solche Begrenzung.

    FÃ¼r die Erhebung wurden vom 30. Januar bis 2. Februar 1.001 Personen befragt.

    Verfasst von Redaktion dts
