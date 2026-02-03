    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    Ex-Daimler-Chef als Zeuge vor Gericht - Vernehmung beginnt

    • Zetsche als Zeuge im OLG Stuttgart vernommen.
    • Musterklage gegen Mercedes-Benz wegen Abgasbetrug.
    • Anleger fordern Schadenersatz für Informationsmangel.
    STUTTGART (dpa-AFX) - Die Vernehmung von Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche als Zeuge vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat begonnen. Das OLG verhandelt eine Musterklage gegen Mercedes-Benz rund um angeblichen Abgasbetrug. Bereits am Vormittag wurde ein früheres Vorstandsmitglied als Zeuge vernommen.

    Die Dieselaffäre wurde 2015 zunächst durch Vorfälle bei Volkswagen bekannt. Zahlreiche Anleger werfen dem börsennotierten Stuttgarter Autobauer vor, sie nicht rechtzeitig über die Abgasthematik informiert zu haben - und verlangen deshalb für entstandene Verluste Schadenersatz.

    Zetsche sollte im Rahmen der Beweisaufnahme zu der Frage vernommen werden, ob der damalige Vorstand einst strategisch entschieden habe, EU-Abgasnormen zu umgehen und ob dazu in den Jahren 2012 bis 2018 unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut worden seien, teilte das Gericht vorab mit. Mercedes bestreite sowohl eine solche Vorstandsentscheidung als auch das Verwenden unzulässiger Abschalteinrichtungen, schrieb das OLG./rwi/DP/jha

     

