Ex-Daimler-Chef als Zeuge vor Gericht - Vernehmung beginnt

Zetsche sollte im Rahmen der Beweisaufnahme zu der Frage vernommen werden, ob der damalige Vorstand einst strategisch entschieden habe, EU-Abgasnormen zu umgehen und ob dazu in den Jahren 2012 bis 2018 unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut worden seien, teilte das Gericht vorab mit. Mercedes bestreite sowohl eine solche Vorstandsentscheidung als auch das Verwenden unzulässiger Abschalteinrichtungen, schrieb das OLG./rwi/DP/jha

