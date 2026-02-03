Buy or Goodbye?
Amazon, Thyssenkrupp, Novo Nordisk & Volkswagen – Die Analystenstimmen des Tages
Amazon, Thyssenkrupp, Novo Nordisk und Volkswagen: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
- UBS hebt Amazon-Kursziel auf 311 US-Dollar an.
- Thyssenkrupp-Kursziel steigt auf 11 Euro, "Hold" bleibt.
- Volkswagen bleibt "Buy", Fokus auf China-Strategie.
- Report: Vorsicht, geheim!
UBS hebt das Kursziel für Amazon an
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 310 auf 311 US-Dollar angehoben. Stephen Ju verschob am Dienstag seinen Bewertungszeitraum um ein Quartal nach vorne und hob gleichzeitig seine Schätzungen für den Umsatz in der Cloudsparte AWS und die Kapitalausgaben an.
Deutsche Bank Research hebt das Kursziel für Thyssenkrupp an
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um vier bis fünf Prozent an. Das Management mache gute Fortschritte mit der strategischen Agenda.
Barclays stuft Novo Nordisk auf "Equal Weight"
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Insgesamt bleibe die Einführung des oral zu verabreichenden Gewichtssenkers Wegovy ermutigend, schrieb James Gordon am Montag nach jüngsten Daten.
Deutsche Bank Research stuft Volkswagen auf "Buy"
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa erklärte am Dienstag, warum ein "zweites Wolfsburg", eine "echte local-for-local-Strategie", der einzig gehbare Weg für einen Erfolg in China ist.
Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)