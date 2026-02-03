    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Amazon, Thyssenkrupp, Novo Nordisk & Volkswagen – Die Analystenstimmen des Tages

    Amazon, Thyssenkrupp, Novo Nordisk und Volkswagen: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Amazon-Kursziel auf 311 US-Dollar an.
    • Thyssenkrupp-Kursziel steigt auf 11 Euro, "Hold" bleibt.
    • Volkswagen bleibt "Buy", Fokus auf China-Strategie.
    Report: Vorsicht, geheim!
    Foto: Dall-E

    UBS hebt das Kursziel für Amazon an

    Amazon

    -1,75 %
    +3,27 %
    +6,56 %
    -2,48 %
    -8,53 %
    +111,41 %
    +46,75 %
    +721,60 %
    +293.523,19 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 310 auf 311 US-Dollar angehoben. Stephen Ju verschob am Dienstag seinen Bewertungszeitraum um ein Quartal nach vorne und hob gleichzeitig seine Schätzungen für den Umsatz in der Cloudsparte AWS und die Kapitalausgaben an.

    Deutsche Bank Research hebt das Kursziel für Thyssenkrupp an

    ThyssenKrupp

    +6,71 %
    +9,54 %
    +24,82 %
    +34,38 %
    +251,25 %
    +117,46 %
    +62,00 %
    +12,65 %
    +53,27 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000

    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um vier bis fünf Prozent an. Das Management mache gute Fortschritte mit der strategischen Agenda.

    Barclays stuft Novo Nordisk auf "Equal Weight"

    Novo Nordisk

    -1,12 %
    -7,08 %
    +12,02 %
    +16,11 %
    -37,62 %
    -17,24 %
    +68,49 %
    +97,91 %
    +2.854,63 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Insgesamt bleibe die Einführung des oral zu verabreichenden Gewichtssenkers Wegovy ermutigend, schrieb James Gordon am Montag nach jüngsten Daten.

    Deutsche Bank Research stuft Volkswagen auf "Buy"

    Volkswagen (VW) Vz

    -1,07 %
    -1,01 %
    -3,33 %
    +14,53 %
    +9,96 %
    -22,48 %
    -36,97 %
    +0,10 %
    +2.144,72 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa erklärte am Dienstag, warum ein "zweites Wolfsburg", eine "echte local-for-local-Strategie", der einzig gehbare Weg für einen Erfolg in China ist.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
