Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen

Der jüngste Rückgang für europäische Anleger ist auf das Wechselverhältnis EUR/USD zurückzuführen, hier wurde die 1,20-Marke überschritten.









Eine Paypal-Übernahme halte ich für abwegig, schaut euch die Besitzverhältnisse an:





The Vanguard Group, Inc. ~9,1 % https://simplywall.st/stocks/it/diversified-financials/bit-1pypl/paypal-holdings-shares/ownership / https://de.finance.yahoo.com/quote/2PP.DE/holders/ BlackRock, Inc. ~8,0 % Simply Wall St / Yahoo Finanzen State Street Corporation ~4,6 % Simply Wall St / Yahoo Finanzen Capital Research & Management ~3,0 % https://www.finanzen.net/unternehmensprofil/paypal

Insgesamt halten institutionelle Anleger etwa 78 % der Aktien, während ca. 22 % auf die breite Öffentlichkeit (Privatanleger) entfallen. Insider des Unternehmens (wie Management und Vorstand) besitzen weniger als 1 % der Anteile.









Wie sollte da ein Übernahmeangebot funktionieren?

Man braucht dafür mindestens eine 30% Quote, um überhaupt mal ein Angebot abgeben zu können.

Und wie soll man dann bitte die Aktien zusammen sammeln?









Charttechnik:





Schaut man sich den Paypal-Chart an, stellt man fest, dass sich eine große Schulter - Kopf - Schulter - Formation bildet und die würde bis ca. 50 USD runtergehen. Danach gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder der erhoffte Rebound nach oben (halte ich zu 75% wahrscheinlich) oder es geht nochmal massiv runter. Das wäre unschön, fundamental ließe sich das auch nicht mehr erklrären. Allerdings hat mich die Börse eines gelehrt, ausschließen sollte man definitv nie etwas. Für den Fall des weiteren Absturzes empfehle ich dann mal eine Weile nicht mehr ins Depot zu schauen. Dafür gibt es dann leider nur noch einen Lehrspruch: "Die besten Anleger, sind tote Anleger". Das sind nämlich diejenigen, deren Erben ein lange vergessenes Depot zugeschrieben bekommen...









Mein Fazit:





Ruhig und besonnen bleiben, ADHS - - > auf den Händen sitzen, nichts machen, bestenfalls die günstigen Kurse zum stufenweise Einstieg bzw. Nachkauf nutzen.





Alles nur meine persönliche Meinung.























