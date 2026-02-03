    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    AKTIE IM FOKUS

    333 Aufrufe 333 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen

    Für Sie zusammengefasst
    • Paypal-Aktien fallen vorbörslich um 18 Prozent.
    • Umsatz und Gewinn enttäuschen, Wachstum nur 1 Prozent.
    • CEO-Wechsel: Alex Chriss wird durch Enrique Lores ersetzt.
    AKTIE IM FOKUS - Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Entsetzen haben Anleger im vorbörslichen USA-Aktienhandel auf die Quartalsbilanz von Paypal reagiert. An der Nasdaq brachen die Aktien des Zahlungsdienstleisters vorbörslich um 18 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren. In ihrem Sog fielen auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen um 3 Prozent.

    Paypal blieb im Schlussquartal mit Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Das Wachstum im Online-Handel belief sich zuletzt noch auf ein Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es noch sechs Prozent. Paypal ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc führt. Dessen Aktien waren jüngst auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen./bek/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Adyen NV!
    Short
    1.290,34€
    Basispreis
    1,10
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.161,71€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,15 % und einem Kurs von 36,85 auf Tradegate (03. Februar 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -24,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 34,33 Mrd..

    PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PayPal - A14R7U - US70450Y1038

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PayPal. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die PayPal‑Aktie: zahlreiche Analysten senken Ratings und Kursziele, Kritik am schleppenden Branded‑Checkout‑Wachstum und langsamer technischer Migration, steigender Wettbewerbsdruck (Apple/Google/Stripe/BNPL), Risiken für Take‑Rates und Margen; die anstehenden Quartalszahlen gelten als richtungsweisender Katalysator; Diskussionen zu Buybacks vs. Dividende und Management‑Verkäufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen Mit Entsetzen haben Anleger im vorbörslichen USA-Aktienhandel auf die Quartalsbilanz von Paypal reagiert. An der Nasdaq brachen die Aktien des Zahlungsdienstleisters vorbörslich um 18 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren. In …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     