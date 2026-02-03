AKTIE IM FOKUS
Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen
- Paypal-Aktien fallen vorbörslich um 18 Prozent.
- Umsatz und Gewinn enttäuschen, Wachstum nur 1 Prozent.
- CEO-Wechsel: Alex Chriss wird durch Enrique Lores ersetzt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Entsetzen haben Anleger im vorbörslichen USA-Aktienhandel auf die Quartalsbilanz von Paypal reagiert. An der Nasdaq brachen die Aktien des Zahlungsdienstleisters vorbörslich um 18 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren. In ihrem Sog fielen auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen um 3 Prozent.
Paypal blieb im Schlussquartal mit Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Das Wachstum im Online-Handel belief sich zuletzt noch auf ein Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es noch sechs Prozent. Paypal ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc führt. Dessen Aktien waren jüngst auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,15 % und einem Kurs von 36,85 auf Tradegate (03. Februar 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -24,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,88 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 34,33 Mrd..
PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PayPal - A14R7U - US70450Y1038
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PayPal. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Der jüngste Rückgang für europäische Anleger ist auf das Wechselverhältnis EUR/USD zurückzuführen, hier wurde die 1,20-Marke überschritten.
|The Vanguard Group, Inc.
|~9,1 %
|https://simplywall.st/stocks/it/diversified-financials/bit-1pypl/paypal-holdings-shares/ownership / https://de.finance.yahoo.com/quote/2PP.DE/holders/
|BlackRock, Inc.
|~8,0 %
|Simply Wall St / Yahoo Finanzen
|State Street Corporation
|~4,6 %
|Simply Wall St / Yahoo Finanzen
|Capital Research & Management
|~3,0 %
|https://www.finanzen.net/unternehmensprofil/paypal
Insgesamt halten institutionelle Anleger etwa 78 % der Aktien, während ca. 22 % auf die breite Öffentlichkeit (Privatanleger) entfallen. Insider des Unternehmens (wie Management und Vorstand) besitzen weniger als 1 % der Anteile.