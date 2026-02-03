BHP Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,51 % - 03.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die BHP Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,51 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BHP Group Aktie. Nach einem Plus von +1,31 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 30,50€, mit einem Plus von +3,51 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BHP Group ist ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl spezialisiert hat. Als einer der größten Bergbaukonzerne weltweit konkurriert es mit Rio Tinto, Vale und Glencore. BHP's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation, nachhaltige Praktiken und technologische Innovationen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von BHP Group einen Gewinn von +20,02 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die BHP Group Aktie damit um +3,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,14 %. Im Jahr 2026 gab es für BHP Group bisher ein Plus von +13,73 %.

BHP Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,68 % 1 Monat +12,14 % 3 Monate +20,02 % 1 Jahr +25,90 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,06 Mrd. € wert.

Gold und Silber stürzten zuletzt dramatisch ab. Kupfer blieb recht stabil – Steht 2026 der große Favoritenwechsel im Rohstoffsektor bevor?

Von BHP unterstützte Explorationserfolge und sich ausweitende Bohrergebnisse unterstreichen das wachsende Vertrauen in das Oval-Kupfer-Nickel-System. Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) baut schrittweise eine glaubwürdige …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,28 %. Fortescue Metals Group notiert im Plus, mit +1,88 %. Rio Tinto notiert im Plus, mit +3,00 %. Glencore legt um +1,53 % zu Anglo American notiert im Plus, mit +4,75 %.

BHP Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.