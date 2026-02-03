AUTO1 Group Aktie verliert deutlich an Wert - 03.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von -5,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,15 %, geht es heute bei der AUTO1 Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei AUTO1 Group insgesamt ein Minus von -4,61 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -10,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,46 % gewonnen.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,45 % 1 Monat +2,55 % 3 Monate -4,61 % 1 Jahr +57,93 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,11 Mrd. € wert.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.