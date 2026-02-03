S&P Global Aktie schwach im Handel - 03.02.2026

Die S&P Global Aktie notiert aktuell bei 434,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,03 % nachgegeben, was einem Verlust von -13,55 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,48 %, geht es heute bei der S&P Global Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

S&P Global ist ein führender Anbieter von Finanzinformationen, bekannt für seine Kreditratings und Marktanalysen. Es bietet umfassende Datenlösungen und Benchmarks, die Transparenz und Entscheidungsfindung unterstützen. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Moody's, Fitch Ratings, Bloomberg und Thomson Reuters. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine globale Reichweite und umfassende Datenbanken.

Obwohl die S&P Global Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,94 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von S&P Global -0,28 % verloren.

S&P Global Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,06 % 1 Monat +1,38 % 3 Monate +4,94 % 1 Jahr -11,14 %

Informationen zur S&P Global Aktie

Es gibt 303 Mio. S&P Global Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,42 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. London Stock Exchange Group notiert im Minus, mit -7,77 %. MSCI Registered (A) notiert im Minus, mit -0,57 %.

S&P Global Aktie jetzt kaufen?

Ob die S&P Global Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur S&P Global Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.