    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsS&P Global AktievorwärtsNachrichten zu S&P Global

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    S&P Global Aktie schwach im Handel - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die S&P Global Aktie, bisher, um -3,03 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der S&P Global Aktie.

    Besonders beachtet! - S&P Global Aktie schwach im Handel - 03.02.2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    S&P Global ist ein führender Anbieter von Finanzinformationen, bekannt für seine Kreditratings und Marktanalysen. Es bietet umfassende Datenlösungen und Benchmarks, die Transparenz und Entscheidungsfindung unterstützen. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Moody's, Fitch Ratings, Bloomberg und Thomson Reuters. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine globale Reichweite und umfassende Datenbanken.

    S&P Global Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Die S&P Global Aktie notiert aktuell bei 434,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,03 % nachgegeben, was einem Verlust von -13,55  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,48 %, geht es heute bei der S&P Global Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P Global Inc!
    Long
    491,00€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 13,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    569,55€
    Basispreis
    5,14
    Ask
    × 11,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die S&P Global Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,94 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von S&P Global -0,28 % verloren.

    S&P Global Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,06 %
    1 Monat +1,38 %
    3 Monate +4,94 %
    1 Jahr -11,14 %

    Informationen zur S&P Global Aktie

    Es gibt 303 Mio. S&P Global Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,42 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. London Stock Exchange Group notiert im Minus, mit -7,77 %. MSCI Registered (A) notiert im Minus, mit -0,57 %.

    S&P Global Aktie jetzt kaufen?


    Ob die S&P Global Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur S&P Global Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    S&P Global

    -3,46 %
    -4,36 %
    -1,80 %
    +4,94 %
    -11,14 %
    +26,26 %
    +61,27 %
    +513,52 %
    +554,13 %
    ISIN:US78409V1044WKN:A2AHZ7





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! S&P Global Aktie schwach im Handel - 03.02.2026 Am 03.02.2026 ist die S&P Global Aktie, bisher, um -3,03 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der S&P Global Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     