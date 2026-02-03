Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Adyen Parts Sociales Aktie. Mit einer Performance von -4,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,63 %, geht es heute bei der Adyen Parts Sociales Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Adyen Parts Sociales Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -18,57 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -14,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,42 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Adyen Parts Sociales einen Rückgang von -11,82 %.

Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,07 % 1 Monat -13,42 % 3 Monate -18,57 % 1 Jahr -17,93 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,44 Mrd. € wert.

Mit Entsetzen haben Anleger im vorbörslichen USA-Aktienhandel auf die Quartalsbilanz von Paypal reagiert. An der Nasdaq brachen die Aktien des Zahlungsdienstleisters vorbörslich um 18 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren. In …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fiserv, Mastercard Registered (A) und Co.

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,87 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,59 %. Worldline notiert im Minus, mit -3,13 %. PayPal verliert -17,84 %

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.