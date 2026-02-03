Gartner Aktie leidet unter Verkäufen - 03.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Gartner Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -18,52 % im Minus. Die Talfahrt der Gartner Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,53 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 139,03€, mit einem Minus von -18,52 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Gartner ist ein führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Unternehmen bei strategischen Entscheidungen unterstützt. Es bietet umfassende Marktforschung und Analysen, insbesondere im IT-Bereich. Als globaler Marktführer genießt es hohes Ansehen. Hauptkonkurrenten sind Forrester und IDC. Einzigartig sind seine umfangreichen Datenbanken und exklusiven Konferenzen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Gartner Verluste von -36,51 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gartner Aktie damit um -31,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Gartner einen Rückgang von -36,10 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

Gartner Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -31,11 % 1 Monat -32,18 % 3 Monate -36,51 % 1 Jahr -73,58 %

Informationen zur Gartner Aktie

Es gibt 72 Mio. Gartner Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,09 Mrd.EUR € wert.

DesignRush's annual list highlights the top AI agencies delivering enterprise-ready AI development, automation, and applied machine learning solutions.New York, New York--(Newsfile Corp. - February 3, 2026) - Leading B2B marketplace DesignRush has …

Gartner, Inc. (NYSE: IT), today reported results for the fourth quarter of 2025 and provided its financial outlook for the full year 2026. Additional information regarding the Company’s results and 2026 financial outlook are provided in an earnings …

So schlagen sich die Wettbewerber von Gartner

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,54 %. IBM notiert im Minus, mit -0,26 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -5,30 %. Fortinet legt um +0,13 % zu

Gartner Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gartner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gartner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.