Themenpark-Chef D'Amaro übernimmt Konzernruder bei Walt Disney
- Josh D'Amaro wird neuer Disney-Chef ab 18. März.
- Iger bleibt bis Jahresende beratend tätig.
- D'Amaro leitet profitabelsten Bereich: Freizeitparks.
BURBANK (dpa-AFX) - Der US-Entertainmentriese Walt Disney hat sich für einen Nachfolger für Konzernchef Bog Iger entschieden. Der Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro wird den Staffelstab von Iger mit der Hauptversammlung am 18. März übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Schritt war so erwartet worden, tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen D'Amaro als Nachfolger genannt.
Mit der Berufung des Managers endet eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für Iger. D'Amaro leitet mit den Themenparks den seit 2020 gewinnträchtigsten Geschäftszweig des Konzerns, zu dem auch die Kreuzfahrten gehören. Iger wird noch beratend bis zum Jahresende für Walt Disney aktiv sein.
Disney hatte den langjährigen Konzernlenker Iger 2022 zurück an die Spitze des Unternehmens geholt. Der Manager übernahm das Ruder in einem schwierigen Moment für Disney und auch die gesamte Unterhaltungsbranche. Der Konzern musste der gesunkenen Ausgabebereitschaft der Verbraucher in Zeiten hoher Inflation Rechnung tragen. Zugleich sinken die Erlöse im Kabel-TV mit Sendern wie ABC in den USA. Zudem fuhr das Streaming-Geschäft damals trotz starken Wachstums Verluste ein./mis/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie
Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 89,57 auf Tradegate (03. Februar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -5,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 160,48 Mrd..
Walt Disney zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.
Milliarden-Deal! Disney steigt bei OpenAI ein
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/disney-milliarden…
Die erste Reaktion negativ wegen Stillstand beim Gewinn...ABER: Dividende wird erhöht + erhöhtes Aktienrückkaufprogramm...wenn sich das gelegt hat in den nächsten 1-2 Tagen dann ist die Aktie wieder ein Kauf...
Was ist denn hier los? Der bisher letzte Kommentar ist vom 22.09.25 😲 Keiner mehr investiert hier? Gibt es keinen Diskussionsbedarf? Wie seht ihr die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und die deutlich Erhöhung der Dividende im kommenden Jahr 🤑? Der Markt reagiert ja erstmal ziemlich kritisch und negativ darauf.