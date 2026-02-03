Themenpark-Chef D'Amaro übernimmt Konzernruder bei Walt Disney

Disney hatte den langjährigen Konzernlenker Iger 2022 zurück an die Spitze des Unternehmens geholt. Der Manager übernahm das Ruder in einem schwierigen Moment für Disney und auch die gesamte Unterhaltungsbranche. Der Konzern musste der gesunkenen Ausgabebereitschaft der Verbraucher in Zeiten hoher Inflation Rechnung tragen. Zugleich sinken die Erlöse im Kabel-TV mit Sendern wie ABC in den USA. Zudem fuhr das Streaming-Geschäft damals trotz starken Wachstums Verluste ein./mis/men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 89,57 auf Tradegate (03. Februar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -7,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 155,14 Mrd..

Walt Disney zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.