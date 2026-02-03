    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    WDH

    Themenpark-Chef D'Amaro übernimmt Konzernruder bei Walt Disney

    Für Sie zusammengefasst
    • Josh D'Amaro wird neuer Disney-Chef ab 18. März.
    • Iger bleibt bis Jahresende beratend tätig.
    • D'Amaro leitet profitabelsten Bereich: Freizeitparks.
    (Schreibweise des Vornamens von Iger korrigiert: Bob)

    BURBANK (dpa-AFX) - Der US-Entertainmentriese Walt Disney hat sich für einen Nachfolger für Konzernchef Bob Iger entschieden. Der Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro wird den Staffelstab von Iger mit der Hauptversammlung am 18. März übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Schritt war so erwartet worden, tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen D'Amaro als Nachfolger genannt.

    Mit der Berufung des Managers endet eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für Iger. D'Amaro leitet mit den Themenparks den seit 2020 gewinnträchtigsten Geschäftszweig des Konzerns, zu dem auch die Kreuzfahrten gehören. Iger wird noch beratend bis zum Jahresende für Walt Disney aktiv sein.

    Disney hatte den langjährigen Konzernlenker Iger 2022 zurück an die Spitze des Unternehmens geholt. Der Manager übernahm das Ruder in einem schwierigen Moment für Disney und auch die gesamte Unterhaltungsbranche. Der Konzern musste der gesunkenen Ausgabebereitschaft der Verbraucher in Zeiten hoher Inflation Rechnung tragen. Zugleich sinken die Erlöse im Kabel-TV mit Sendern wie ABC in den USA. Zudem fuhr das Streaming-Geschäft damals trotz starken Wachstums Verluste ein./mis/men/jha/

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
