JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit einem Verkauf von Baemin in Korea erwäge der Essenslieferdienst das zuvor noch Undenkbare, kommentierte Giles Thorne am Dienstag mit Blick auf jüngste Spekulationen in der Presse. Die Bewertung, so legten die im Pressebericht genannten Konditionen nahe, wäre ein sehr deutlicher Abschlag zur Konkurrenz ungeachtet der Tatsache, dass Baemin wieder wachse. Aber wie es oft der Fall sei bei Delivery Hero, passiere das Undenkbare oft./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 25,57EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



