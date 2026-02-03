    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    Schott Pharma: Erfolgreiche HV – Alle Beschlüsse angenommen

    SCHOTT Pharma blickt auf eine erfolgreiche Hauptversammlung 2026 zurück: starke Präsenz, klare Mehrheiten und eine Dividende, die Aktionäre am Erfolg beteiligt.

    Schott Pharma: Erfolgreiche HV – Alle Beschlüsse angenommen
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
    • Ordentliche Hauptversammlung von SCHOTT Pharma am 3. Februar 2026 abgehalten.
    • Alle Beschlussvorschläge wurden mit großer Mehrheit angenommen.
    • Dividende von 0,18 EUR je Aktie beschlossen, was einer Ausschüttungsquote von 18 % des Konzernergebnisses entspricht.
    • Über 95 % des Grundkapitals waren bei der Hauptversammlung vertreten.
    • SCHOTT Pharma ist ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und hat 17 moderne Werke weltweit.
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 986 Millionen Euro und ist im SDAX gelistet.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung 2026, bei SCHOTT Pharma ist am 03.02.2026.

    Der Kurs von SCHOTT Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,390EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,21 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,380EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.065,79PKT (-0,50 %).


    SCHOTT Pharma

    +0,14 %
    -5,76 %
    -4,86 %
    -27,94 %
    -39,10 %
    -47,71 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    SCHOTT Pharma blickt auf eine erfolgreiche Hauptversammlung 2026 zurück: starke Präsenz, klare Mehrheiten und eine Dividende, die Aktionäre am Erfolg beteiligt.
