Schott Pharma: Erfolgreiche HV – Alle Beschlüsse angenommen
SCHOTT Pharma blickt auf eine erfolgreiche Hauptversammlung 2026 zurück: starke Präsenz, klare Mehrheiten und eine Dividende, die Aktionäre am Erfolg beteiligt.
- Ordentliche Hauptversammlung von SCHOTT Pharma am 3. Februar 2026 abgehalten.
- Alle Beschlussvorschläge wurden mit großer Mehrheit angenommen.
- Dividende von 0,18 EUR je Aktie beschlossen, was einer Ausschüttungsquote von 18 % des Konzernergebnisses entspricht.
- Über 95 % des Grundkapitals waren bei der Hauptversammlung vertreten.
- SCHOTT Pharma ist ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und hat 17 moderne Werke weltweit.
- Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 986 Millionen Euro und ist im SDAX gelistet.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung 2026, bei SCHOTT Pharma ist am 03.02.2026.
Der Kurs von SCHOTT Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,390EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,21 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,380EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.065,79PKT (-0,50 %).
+0,14 %
-5,76 %
-4,86 %
-27,94 %
-39,10 %
-47,71 %
