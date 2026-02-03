    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLondon Stock Exchange Group AktievorwärtsNachrichten zu London Stock Exchange Group

    Relx und Wolters Kluwer schwer belastet von neuer Konkurrenz

    • Publicis schwacher Ausblick belastet Mediensektor stark.
    • Relx und Wolters Kluwer verlieren bis zu 12 Prozent.
    • KI-Entwicklungen verstärken Kursrückgänge bei Verlagen.
    PARIS/LONDON/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Neben einem schwachen Ausblick des Werbekonzerns Publicis haben am Dienstag auch noch Kursrutsche bei Relx und Wolters Kluwer den europäischen Mediensektor schwer belastet. Die Aktien der beiden Fachverlage litten mit Abgaben von bis zu 12 Prozent darunter, dass das US-Unternehmen Anthropic ein KI-gestütztes Produktivitätstool für interne Rechtsabteilungen von Unternehmen veröffentlicht hat. Der monatelang anhaltende Kursrutsch beider Aktien nahm damit seinen Lauf. Die Wolters-Titel erreichten ihr Tief seit März 2021.

    "Wir glauben, dass sich dadurch wenig für den Markt für spezialisierte KI-Tools für Anwaltskanzleien ändert, aber es ist keine hilfreiche Schlagzeile", kommentierte dies der Medienexperte Nick Dempsey von der Barclays Bank. Solche Schlagzeilen seien in einem Markt, der sensibel auf KI-Veränderungen reagiere, eindeutig kontraproduktiv. Relx sei dem wegen des stärkeren Fokus auf den US-Markt stärker ausgesetzt als Wolters mit größeren Fokus auf Europa, wo die Einführung neuer Technologien im Rechtsbereich deutlich langsamer verlaufe.

    Der Kursrückschlag weitete sich auch auf Unternehmen aus, die als gefährdet gelten, durch KI verdrängt zu werden. Dazu gehörten auch andere Informationsdienstleister wie die Titel von London Stock Exchange , Pearson oder der US-Datenanbieter Thomson Reuters . Dessen Kurs lag vorbörslich mit mehr als neun Prozent im Minus. An der Frankfurter Börse büßten die Titel von Springer Nature zuletzt 3,3 Prozent ein. Sie nähern sich damit ihrem Rekordtief vom April./tih/la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,29 % und einem Kurs von 88,50 auf Tradegate (03. Februar 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um -14,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 16,63 Mrd..

    Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 126,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +47,97 %/+97,29 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
