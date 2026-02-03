DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro je Aktie belassen. Der US-Dollar belastete kurzfristig und der Wachstumspfad 2026 sei flach, schrieb Peter Spengler am Dienstag in einem Ausblick auf die Geschäftszahlen. Alle Segmente von Merck würden mit zu hohen Abschlägen gegenu?ber den am besten vergleichbaren Konkurrenten Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie europäischen Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet./rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 123,4EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



