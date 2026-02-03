Neue Wirtschaftsdeals: Was Taiwan von den USA wirklich will

Taiwans Präsident bekräftigte am Dienstag in einer optimistischen Rede sein Bekenntnis zu verstärkten Handels- und Sicherheitsbeziehungen und machte dabei deutlich, was es bedeutet, auf die USA zu zählen und China mit Vorsicht zu begegnen. Taiwan ist bestrebt, seine wirtschaftlichen und strategischen Beziehungen zu Washington zu vertiefen, wobei der Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, Drohnen, kritischen Mineralien und Lieferketten liegt, die China ausschließen, sagte Taiwans Präsident Lai Ching-te.

Viele langjährige Handels- und Sicherheitspartner der USA müssen sich auf eine neue Ära unsicherer Beziehungen zu Washington einstellen. Einige haben versucht, ihre Abhängigkeit zu verringern und sich Peking anzunähern. Für Taiwan ist, wie für andere Sicherheitspartner der USA in Asien, ein Abschied von Amerika keine Option.

Lais Äußerungen folgten auf wirtschaftliche Gespräche, die letzte Woche in Washington stattfanden und die er als "von großer Bedeutung für die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA" bezeichnete – eine Partnerschaft, die zu "beiderseitig vorteilhaftem Wohlstand" führen könnte. Während die von Präsident Trump verhängten Zölle Taiwan – wie auch andere Handelspartner – vor große Herausforderungen stellten, haben sich die Spannungen im vergangenen Monat durch eine Vereinbarung zur Senkung der Zölle im Gegenzug für Investitionen zur Steigerung der amerikanischen Halbleiterproduktion etwas gelegt.

Die Treuebekundung Taipehs am Dienstag stand im Kontrast zu den sich wandelnden Strömungen im Westen, wo US-Zölle und andere Drohungen die Partner dazu veranlasst haben, nach Alternativen zu suchen. Viele US-Handelspartner erwägen eine Vertiefung der Handelsbeziehungen mit Peking – obwohl selbst NATO-Staaten, die sich gegen Trumps Bestrebungen zur Kontrolle Grönlands gewehrt haben, weiterhin auf die USA in Bezug auf Sicherheit, Exporte und Technologie angewiesen sind.

Die vorherrschende Meinung in Taiwan, von Militärstrategen bis zur lokalen Bevölkerung, ist, dass das taiwanische Militär einer Invasion durch Chinas zahlenmäßig weit überlegene Streitkräfte nicht gewachsen wäre und dass die Insel nur mit US-amerikanischer Hilfe vor Peking bewahrt werden könne. China, das die demokratische, selbstverwaltete Insel als sein eigenes Territorium beansprucht, hat gedroht, sie mit Gewalt einzunehmen.

Taiwan musste Trumps öffentliche Annäherung an Peking hinnehmen, darunter seine Zurschaustellung von Herzlichkeit gegenüber Staatschef Xi Jinping bei einem Handelsgipfel im Oktober und die nationale Sicherheitsstrategie seiner Regierung im Dezember, in der China nicht mehr als größte Herausforderung der USA hervorgehoben wurde.

Mitte Dezember schien Trump die Befürchtungen zu zerstreuen, er könne China freie Hand lassen, als seine Regierung Waffenlieferungen an Taiwan im Wert von 11,1 Milliarden Dollar genehmigte. Das im Januar geschlossene Zollabkommen zwischen den USA und Taiwan bestärkte Taiwans Selbstvertrauen. Die Lai-Administration hat Trumps Botschaft verstanden, dass traditionelle US-Partner mehr tun müssen, um die amerikanische Unterstützung zu verdienen, und hat sich ebenfalls für eine deutliche Steigerung der US-Waffenkäufe eingesetzt.

In seiner Rede am Dienstag, die auf die ersten persönlichen Treffen des US-Taiwan-Dialogs zur wirtschaftlichen Wohlstandspartnerschaft in Washington in der vergangenen Woche folgte, lenkte Lai die Aufmerksamkeit auf die politische Herausforderung der Verbesserung der Beziehungen zu den USA. Oppositionelle Abgeordnete in Taiwan haben die Genehmigung des von der Regierung Lai vorgeschlagenen Verteidigungshaushalts, der die jüngsten von den USA genehmigten Waffenkäufe beinhaltet, verzögert.

Während Lai sprach, befand sich eine Delegation der wichtigsten Oppositionspartei Taiwans, der Nationalistischen Partei oder Kuomintang, auf der anderen Seite der Taiwanstraße in Peking, um sich mit Funktionären der Kommunistischen Partei Chinas zu treffen. Der stellvertretende Vorsitzende der Kuomintang, Hsiao Hsu-tsen, forderte den Aufbau stärkerer Wirtschaftsbeziehungen mit China als Schutz vor Ausbeutung, ohne die USA namentlich zu erwähnen. Lai appellierte am Dienstag an das Parlament, dem Zollabkommen zuzustimmen, und argumentierte, dass ein "gemeinsamer Gang in die Welt" mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern für Taiwans wirtschaftliche Entwicklung vorteilhafter sei als die Annahme einer Umarmung durch China.

