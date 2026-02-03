Ex-Daimler-Chef Zetsche weist als Zeuge Behauptung der Kläger zurück
- Zetsche weist Vorwurf gegen Daimler als falsch zurück.
- Vorstand behandelte strategische, nicht Zulassungsfragen.
- Kläger fordern Schadenersatz wegen Abgasaffäre.
STUTTGART (dpa-AFX) - Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche hat vor Gericht eine zentrale Behauptung der Klägerseite gegen seinen früheren Arbeitgeber zurückgewiesen. Zetsche wurde bei der Beweisaufnahme zu der Frage vernommen, ob der damalige Vorstand eine strategische Grundsatzentscheidung getroffen habe, Abgasnormen zu umgehen und unzulässige Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeuge einzubauen. Die Behauptung der Klägerseite sei aus seiner Sicht "schlicht falsch", sagte Zetsche als Zeuge vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart.
Man habe sich damals im Vorstand mit strategischen Fragen beschäftigt und unter anderem mit wirtschaftlichen, organisatorischen und finanztechnischen Fragen auseinandergesetzt, sagte Zetsche. Seiner Erinnerung zufolge habe auf der Tagesordnung zu Vorstandssitzungen aber nie die Frage nach Zulassungsvorschriften gestanden.
Die Dieselaffäre wurde 2015 zunächst durch Vorfälle bei Volkswagen bekannt. Zahlreiche Anleger werfen dem börsennotierten Stuttgarter Autobauer vor, sie nicht rechtzeitig über die Abgasthematik informiert zu haben - und verlangen deshalb für entstandene Verluste Schadenersatz. Mercedes bestreite sowohl eine solche Vorstandsentscheidung als auch das Verwenden unzulässiger Abschalteinrichtungen, hieß es vom OLG./rwi/DP/nas
Der Artikel ist journalistisch ausgesprochen schwach. Bereits Überschrift und Tonfall („Absturz", „Stern untergehen") setzen auf Dramatisierung und lassen eine deutliche Meinungskomponente erkennen, die leicht in Übertreibung abgleitet. Mehrere zentrale Aussagen bleiben pauschal, etwa „Die Elektrostrategie kommt nicht voran" oder „Mercedes hat … schlichtweg unterschätzt". Solche Behauptungen würden eine fundierte Datenbasis erfordern, die der Text jedoch kaum liefert.
Hinzu kommt eine charttechnische Einlage („Geht es jetzt unter die 53 Euro …“), die naturgemäß spekulativ ist und den Eindruck verstärkt, dass hier eher Effekthascherei betrieben wird als seriöse Analyse.