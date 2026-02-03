OpenAI und Snowflake starten bahnbrechende KI-Partnerschaft

Snowflake-Chef Sridhar Ramaswamy betont jedoch den Unterschied zwischen Software- und Datenanbietern. "Datenplattformen unterscheiden sich auch ein wenig von reinen Softwareaktien, und ich denke, dass die Datenebene weiter an Bedeutung gewinnen wird", sagte Ramaswamy im Gespräch mit Yahoo Finance.

Die Aktien von Softwareunternehmen stehen in diesem Jahr unter massivem Druck. Anleger fürchten, dass schnelle Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz klassische Softwareunternehmen langfristig bedrohen könnten.

Top-Tech-Aktien unter Druck

Besonders die großen Technologiewerte leiden. Lori Calvasina, Strategin bei RBC Capital Markets, wies darauf hin, dass die Gewichtung der zehn größten Aktien im S&P 500 zuletzt eine "erhebliche Verschlechterung" im Vergleich zum restlichen Markt gezeigt habe.

Daten von Evercore ISI belegen, dass Informationstechnologie derzeit auf ihrem niedrigsten Bewertungsaufschlag gegenüber dem S&P 500 seit der Pandemie notiert. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis der sogenannten "Magnificent Seven", also Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, dem post-pandemischen Durchschnitt entspricht, handeln die übrigen 493 Unternehmen des Index nahe ihren Allzeithochs.

Snowflake setzt auf KI-Partnerschaften

Trotz der Turbulenzen zeigt Snowflake Wachstum. Das Unternehmen verkündete einen neuen Deal über 200 Millionen US-Dollar mit OpenAI, um modernste Modelle direkt auf seine Plattform zu bringen. Bereits im Dezember hatte Snowflake einen ähnlichen Deal mit Anthropic in gleicher Höhe abgeschlossen.

Ramaswamy bleibt optimistisch: "Ich denke, dass auch große Softwareanbieter einen dauerhaften Wert haben werden. Daher halte ich die Auswirkungen für etwas übertrieben, aber wir sind sehr zufrieden mit unserer Position, da die Datenplattform der Schlüssel dazu ist, Unternehmen dabei zu helfen, Werte freizusetzen, und unsere Zusammenarbeit mit OpenAI und Anthropic trägt dazu bei."

Neben der Partnerschaft stellte Snowflake ein neues Produkt namens Cortex Code vor, das als KI-Coding-Agent fungieren soll.

Starke Kennzahlen trotz Abverkauf

Im dritten Quartal stiegen die Produktumsätze um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Kundenbindungsrate lag bei gesunden 125 Prozent. Dennoch notiert die Snowflake-Aktie seit Jahresbeginn 12 Prozent im Minus.

Goldman-Sachs-Analystin Gabriela Borges sieht weiterhin Chancen: "Snowflake wird weiterhin einen überproportionalen Anteil am Markt für Cloud-Datenplattformen und damit verbundenen Datenanalyseprojekten einnehmen." Borges empfiehlt die Aktie zum Kauf und setzt das Kursziel auf 286 US-Dollar fest. Zwischenzeitlich notierte die Aktie in New York mit einem Minus von 2,68 Prozent bei 185,59 US-Dollar (Stand 15:40 Uhr MEZ).

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion