UBS drückt Schäffler-Kurs unter 10 Euro - Aktie jetzt ein Schnäppchen?

Die UBS stellt jetzt die Bewertung von Schaeffler in Frage und stuft die Aktie auf "Sell" herab. Gleichzeitig erhöhte sich das Kursziel von 6,20 auf 8,30 Euro. Der Grund: Der Kurs habe sich deutlich schneller entwickelt als die operativen Perspektiven.

Noch Ende Januar hatten die Titel der Schaeffler AG bei knapp 12 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Korrekturphase. Der jüngste Kursrückgang verdeutlicht, wie schnell sich die Stimmung bei stark themengetriebenen Investments drehen kann.

Der Enthusiasmus für humanoide Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, argumentiert der UBS-Experte Analyst Juan Perez-Carrascosa. Die wirtschaftlichen Chancen dieser Technologie steckten noch in den Kinderschuhen, würden aber vom Markt bereits vollständig eingepreist – wenn nicht sogar überbewertet. Kurzfristig sei das Rückschlagpotenzial größer als die realistischen Ertragschancen.

Ist die Rallye damit endgültig beendet?

Im April 2025 war die Schaeffler-Aktie zeitweise für nur 3,15 Euro zu haben – ein historisches Tief. In den Monaten danach setzte eine rasante Erholung ein, zeitweise vervielfachte sich der Kurs. Allein zwischen November und Ende Januar verdoppelte sich der Kurs innerhalb von rund zehn Wochen, nachdem die Aktie im Herbst nochmals unter 6 Euro notiert hatte.

Aktuell versucht der Kurs nach seinem Hoch bei rund 12 Euro wieder Halt zu finden. Aktuell notiert der Kurs wieder im einstelligen Bereich knapp unter 10 Euro.

Mein Tipp: Beobachten und Lauern

Aktuell sieht der Kurs nicht einladend aus. Der Markt scheint aktuell abzuwägen, wie er die Entwicklung bei Schaeffler einordnen soll nach der Rallye bis fast 12 Euro. Dabei bleibt festzuhalten, dass nicht alle die Lage so einschätzen wie die UBS. Jefferies traut der Aktie deutlich mehr zu.

Ende Januar nach einer Analystenveranstaltung im Vorfeld der Zahlen zum vierten Quartal bestätigte das Institut seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 12,60 Euro. Analystin Vanessa Jefferies sprach zwar von einem durchwachsenen Gesamtbild – insbesondere mit Blick auf die Margenentwicklung. Sowohl auf Konzernebene als auch im Geschäftsfeld E-Mobilität.

Gleichzeitig verwies Jefferies aber auf eine Reihe aktueller Impulse aus dem Bereich der humanoiden Robotik. Die zunehmenden Aktivitäten und Ankündigungen in diesem Zukunftsfeld untermauerten aus Sicht der Analystin die positiven Erwartungen an den Industriezulieferer für das laufende Jahr.

Anleger sollten die Aktie daher bis zur Vorlage der Geschäftszahlen am 03.03.2026 erst einmal nur beobachten. Sollte der Kurs bis auf die 50-Tage-Linie zurückkommen, dann darf es langsam in den Fingern jucken. Trotzdem sollte bis zu den Quartalszahlen höchstens ein Fuß in der Tür stehen. Danach kann dann entschieden werden, ob man ihn wieder rauszieht oder weiter durch die Tür geht.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00 € , was eine Steigerung von +3,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!