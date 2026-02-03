ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
- Jefferies stuft Delivery Hero auf "Buy" mit 35 Euro.
- Verkauf von Baemin in Korea als überraschender Schritt.
- Bewertung liegt deutlich unter Konkurrenz trotz Wachstum.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit einem Verkauf von Baemin in Korea erwäge der Essenslieferdienst das zuvor noch Undenkbare, kommentierte Giles Thorne am Dienstag mit Blick auf jüngste Spekulationen in der Presse. Die Bewertung, so legten die im Pressebericht genannten Konditionen nahe, wäre ein sehr deutlicher Abschlag zur Konkurrenz ungeachtet der Tatsache, dass Baemin wieder wachse. Aber wie es oft der Fall sei bei Delivery Hero, passiere das Undenkbare oft./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 25,57 auf Tradegate (03. Februar 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,58 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +29,92 %/+53,54 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 35 Euro
( von 32€ auf unter 17€ )
Es ist doch immer das gleiche Spiel, dass die Emittenten von Derivaten die einzelnen Zertifikate zu den Stichtagen abräumen. Nimm mal Bonuszertifikate, die mit Aufgeld verkloppt werden vom Emittenten; dann befördert man die Aktien nach unten, z.B. über pessimistische Vk-Empfehlungen, z.B. DZ Bank für Hello Fresh, bringt über Freunde Short-Seller in die Aktien und räumt die Barrieren ab und kann dann günstig die Aktien liefern.