BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Der umfassende Finanzplan von Oracle mache den Weg für den Softwarehersteller frei, schrieb Raimo Lenschow am Dienstag. Er sieht die Aktien höher. Der Druck auf die Kreditstory lasse etwas nach./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 134,0EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Raimo Lenschow

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 310

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 310,00 $ , was eine Steigerung von +97,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer