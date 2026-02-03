BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Der umfassende Finanzplan von Oracle mache den Weg für den Softwarehersteller frei, schrieb Raimo Lenschow am Dienstag. Er sieht die Aktien höher. Der Druck auf die Kreditstory lasse etwas nach./rob/ajx/he
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 134,0EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 310
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
