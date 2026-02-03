    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Der neue Binghatti Flughafen soll die rumänische Luftfahrt revolutionieren

    MÜNCHEN, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 3. Februar 2026 / In einem Meilenstein für den rumänischen Luftverkehrssektor, schreitet der Bau des neuen internationalen Flughafens „THE BINGHATTI AEROCITY" im südlichen Ballungsraum von Bukarest mit starker Unterstützung der Regierung und internationaler Zusammenarbeit voran, darunter auch mit Designbeiträgen des führenden britischen Unternehmens Scott Brownrigg.

     

    Das Projekt zielt darauf ab, die wachsenden Kapazitätsengpässe beim internationalen Flughafen Henri Coandă (Otopeni) zu mindern und die Konnektivität und das Wirtschaftswachstum in Rumänien und Osteuropa zu fördern. Der Flughafen wird im Rahmen eines Joint Venture zwischen Jetstream und Property Sud Invest entwickelt und in drei Phasen gebaut. In der ersten Phase wird eine Kapazität von 12 bis 15 Millionen Passagieren und 100.000 Tonnen Fracht pro Jahr bereitgestellt. Nach Fertigstellung wird die Kapazität mehr als 40 Millionen Passagiere und 500.000 Tonnen Fracht pro Jahr betragen. Mehr als 2.000 Hektar Land wurden bereits gesichert, mit zusätzlichen 35 Hektar für eine Hafenanlage. Es wurden keine wesentlichen Einwände von den Grundstückseigentümern erhoben.

     

    Das Projekt genießt die volle Unterstützung der lokalen Behörden, darunter des Bezirksrats von Giurgiu, der Stadtverwaltung Bukarest und der Gemeinde des 4. Sektors. Im Gegensatz zu Otopeni, das seit 2008 keine größeren Erweiterungen erfahren hat und über seine geplanten Kapazitätsgrenzen hinaus betrieben wird, positioniert sich The Binghatti Aerocity als eine strategische Lösung für die Engpässe im rumänischen Luftfahrtsektor und als Treiber des regionalen Wachstums.

     

     

    Beschleunigung der Energiewende im Flughafenwesen

     

    Dieses Webinar vermittelt praxisorientiertes Wissen für Flughafenbetreiber und ihre Nachhaltigkeitsbeauftragten, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft beschleunigen möchten.

     

    Wichtigste Erkenntnisse:

     

    Sie erfahren, wie Flughäfen erneuerbare Energien und Speicherlösungen vor Ort einsetzen, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

     

    Sie lernen, bewährte Verfahren um den Flug- und Landseitigen Betrieb zu elektrisieren, einschließlich Bodenunterstützungsgeräten.

     

    Sie gewinnen Einblicke in die Vorbereitung der Infrastruktur für die Integration von Wasserstoff und nachhaltigen Flugkraftstoffen.

