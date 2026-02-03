    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    ROUNDUP/Zu viel Schnee

    Betrieb am Frankfurter Flughafen eingestellt

    ROUNDUP/Zu viel Schnee - Betrieb am Frankfurter Flughafen eingestellt
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen starken Schneefalls ist der Flugbetrieb an Deutschlands größtem Airport am Dienstag zeitweilig lahmgelegt gewesen. Am Nachmittag starteten die ersten Maschinen wieder. Das teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.

    Gegen 16.15 Uhr wurde die erste Startbahn - die sogenannte Startbahn West - wieder freigegeben, wie ein Sprecher sagte. Landungen sollten ebenfalls ab dem späteren Nachmittag wieder möglich sein. Mit weiteren Verzögerungen müsse aber weiterhin gerechnet werden. Zudem wurden laut den Abgaben bereits 67 Flüge annulliert. "Wir appellieren an alle Reisenden, sich rechtzeitig zu informieren", sagte der Sprecher.

    Wegen des Wintereinbruchs waren ab etwa 15.00 Uhr keine Starts und Landungen möglich. Grund sei die Schneedecke auf den Start- und Landebahnen, hieß es.

    Der Deutsche Wetterdienst hat in Hessen vor starkem Schneefall gewarnt. In einer amtlichen Unwetterwarnung heißt es, es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch eine geschlossene Schneedecke, eingeschränkte Mobilität, blockierte Verkehrswege und Glatteis. Die Warnung gilt voraussichtlich bis 19.00 Uhr./jto/DP/nas

    Fraport

    +0,58 %
    +2,49 %
    +11,17 %
    +5,75 %
    +39,43 %
    +46,13 %
    +65,01 %
    +42,54 %
    +250,67 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 78,20 auf Tradegate (03. Februar 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -17,25 %/+14,58 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
