DaVita Aktie weiter aufwärts - +10,39 % - 03.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +10,39 % konnte die DaVita Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DaVita Aktie. Nach einem Plus von +13,93 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 116,03€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DaVita ist ein führender Anbieter von Dialysedienstleistungen mit starker Marktstellung in den USA und international. Hauptkonkurrenten sind Fresenius Medical Care und Baxter International. DaVitas Alleinstellungsmerkmale sind ein umfassendes Netzwerk und patientenzentrierte Ansätze.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die DaVita Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +12,71 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DaVita Aktie damit um +28,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DaVita +20,42 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,27 % geändert.

DaVita Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,90 % 1 Monat +19,35 % 3 Monate +12,71 % 1 Jahr -36,32 %

Informationen zur DaVita Aktie

Es gibt 71 Mio. DaVita Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,15 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) haben am Dienstag vom Ausblick der US-Konkurrentin Davita profitiert. Der Dialysekonzern aus Denver (Colorado) hatte am Vorabend nach Börsenschluss überraschend starke Zahlen zum vierten Quartal 2025 …

Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) erhalten am Dienstag vorbörslich Rückenwind aus den USA. Nachdem dort der Konkurrent Davita am Vorabend Zahlen vorgelegt hatte und seinen Aktien damit einen nachbörslichen Kurssprung um fast 15 Prozent …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Baxter International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. Fresenius Medical Care notiert im Plus, mit +2,17 %.

DaVita Aktie jetzt kaufen?

Ob die DaVita Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DaVita Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.