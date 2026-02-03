Börsen Start Update
Börsenstart USA - 03.02. - US Tech 100 schwach -0,83 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.428,22 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.
Top-Werte: Merck & Co +3,58 %, JPMorgan Chase +1,99 %, The Home Depot +1,75 %, Coca-Cola +1,74 %, Cisco Systems +1,68 %
Flop-Werte: IBM -5,25 %, Salesforce -4,91 %, Microsoft -1,90 %, NVIDIA -1,73 %, Walt Disney -1,48 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.528,90 PKT und fällt um -0,83 %.
Top-Werte: PepsiCo +4,72 %, Insmed +2,67 %, Alnylam Pharmaceuticals +2,61 %, Dexcom +2,50 %, Gilead Sciences +2,37 %
Flop-Werte: PayPal -18,32 %, Thomson Reuters -12,74 %, Atlassian Registered (A) -7,80 %, Intuit -7,14 %, Axon Enterprise -6,28 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:50) bei 6.957,49 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: DaVita +10,39 %, Freeport-McMoRan +5,71 %, Ball +5,20 %, Willis Towers Watson +4,83 %, PepsiCo +4,72 %
Flop-Werte: Gartner -24,44 %, PayPal -18,32 %, Teradyne -10,46 %, TransDigm Group -9,65 %, FactSet Research Systems -8,90 %
