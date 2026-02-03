    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    GEA überrascht mit Erfolgsmeldungen

    Mit Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen auf GEA können Anleger von der positiven Geschäftsentwicklung profitieren und bereits bei seitwärts tendierenden Kursen attraktive Jahresrenditen erzielen.

    Der Anlagenbauer GEA (DE0006602006) hat 2025 überraschend stark abgeschnitten und die Erwartungen der Analysten teils deutlich übertroffen: So lag die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) vor Restrukturierung bei 16,5 Prozent und damit über den Prognosen. Auch der Auftragseingang entwickelte sich besser als gedacht: In Q4-2025 verbuchte der DAX-Konzern Bestellungen im Wert von 1,83 Mrd. Euro und übertraf damit die Erwartungen um 7 Prozent. Im Gesamtjahr stieg der Auftragseingang organisch um 9,1 Prozent. Laut CEO Klebert stützt der starke Auftragseingang das Ziel eines organischen Wachstums von 5 Prozent p.a. und weitere Margensteigerungen. Der Umsatz belief sich 2025 auf 5,5 Mrd. Euro, das operative Ergebnis vor Umbaukosten auf 907 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie soll zwischen 2,60 und 2,70 Euro liegen.  

    Discount-Strategie mit 3,8 Prozent Puffer (März) 

    Der Discounter der HSBC (DE000HT81U08) erzielt beim Preis von 58,35 Euro eine max. Rendite von 1,65 Euro oder 18,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.3.26 zumindest auf Höhe des Caps von 60 Euro notiert. Aktienlieferung im negativen Szenario. 

    Discount-Strategie mit 6,6 Prozent Puffer (Juni) 
     
    Beim Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FA6TMX6errechnet sich die maximale Rendite aus der Differenz zwischen Cap bei 60 Euro und Preis von 56,95 Euro mit 3,05 Euro oder 13,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.6.26 zumindest auf Höhe des Caps notiert. Ansonsten gibt’s eine Aktie. 

    Einkommensstrategie mit 9,3 Prozent Rendite p.a. (Dezember) 

    Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DU5VJV2) zahlt einen Zinssatz von 10,7 Prozent p.a., was durch den Kauf über pari zur effektiven Rendite von 9,3 Prozent p.a. führt, wenn die Aktie am 18.12.26 mindestens auf dem Basispreis von 60 Euro schließt. Ansonsten erhalten Anleger die Lieferung von 16 Aktien (= 1.000 Euro / 60 Euro, zusätzliche Bruchteile in bar). 

    ZertifikateReport-Fazit: An der Börse kamen die GEA-Ergebnisse gut an; die Aktie konnte deutlich zulegen. Anleger, die sich etwa 10 Prozent unter Allzeithoch defensiv positionieren wollen, können mit den Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen realisieren und durch die Sicherheitspuffer auch moderate Schwächeperioden verkraften.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von GEA Aktien oder von Anlageprodukten auf GEA Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Verfasst von Walter Kozubek
