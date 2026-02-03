GEA überrascht mit Erfolgsmeldungen

Der Anlagenbauer GEA (DE0006602006) hat 2025 überraschend stark abgeschnitten und die Erwartungen der Analysten teils deutlich übertroffen: So lag die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) vor Restrukturierung bei 16,5 Prozent und damit über den Prognosen. Auch der Auftragseingang entwickelte sich besser als gedacht: In Q4-2025 verbuchte der DAX-Konzern Bestellungen im Wert von 1,83 Mrd. Euro und übertraf damit die Erwartungen um 7 Prozent. Im Gesamtjahr stieg der Auftragseingang organisch um 9,1 Prozent. Laut CEO Klebert stützt der starke Auftragseingang das Ziel eines organischen Wachstums von 5 Prozent p.a. und weitere Margensteigerungen. Der Umsatz belief sich 2025 auf 5,5 Mrd. Euro, das operative Ergebnis vor Umbaukosten auf 907 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie soll zwischen 2,60 und 2,70 Euro liegen.

Der Discounter der HSBC (DE000HT81U08) erzielt beim Preis von 58,35 Euro eine max. Rendite von 1,65 Euro oder 18,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.3.26 zumindest auf Höhe des Caps von 60 Euro notiert. Aktienlieferung im negativen Szenario.

Discount-Strategie mit 6,6 Prozent Puffer (Juni)



Beim Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FA6TMX6errechnet sich die maximale Rendite aus der Differenz zwischen Cap bei 60 Euro und Preis von 56,95 Euro mit 3,05 Euro oder 13,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.6.26 zumindest auf Höhe des Caps notiert. Ansonsten gibt’s eine Aktie.

Einkommensstrategie mit 9,3 Prozent Rendite p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DU5VJV2) zahlt einen Zinssatz von 10,7 Prozent p.a., was durch den Kauf über pari zur effektiven Rendite von 9,3 Prozent p.a. führt, wenn die Aktie am 18.12.26 mindestens auf dem Basispreis von 60 Euro schließt. Ansonsten erhalten Anleger die Lieferung von 16 Aktien (= 1.000 Euro / 60 Euro, zusätzliche Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: An der Börse kamen die GEA-Ergebnisse gut an; die Aktie konnte deutlich zulegen. Anleger, die sich etwa 10 Prozent unter Allzeithoch defensiv positionieren wollen, können mit den Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen realisieren und durch die Sicherheitspuffer auch moderate Schwächeperioden verkraften.

Autor: Thorsten Welgen

