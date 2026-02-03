ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar
- JPMorgan stuft Pfizer auf "Neutral" mit 30 USD ein.
- Quartalszahlen über Erwartungen, Ziele für 2026 bestätigt.
- Vesper-3-Studie zeigt Wettbewerbsfähigkeit bei Gewichtsverlust.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen seien besser als erwartet ausgefallen, zudem habe der Pharmahersteller die Ziele für 2026 bestätigt, hieß es am Dienstag. Wichtig seien aber die veröffentlichten Eckdaten zur Vesper-3-Studie, hier wertet Analyst Chris Schott die monatlichen Daten dahingehend, dass mit Blick auf die Gewichtsverluste Pfizer generell wettbewerbsfähig sei. Es seien aber weitere Daten erforderlich, schrieb Schott./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:59 / GMT
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 21,80 auf Tradegate (03. Februar 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 123,92 Mrd..
Pfizer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +15,31 %/+56,83 % bedeutet.
