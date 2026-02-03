JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 21,80 auf Tradegate (03. Februar 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 123,92 Mrd..

Pfizer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 34,00USD was eine Bandbreite von +15,31 %/+56,83 % bedeutet.