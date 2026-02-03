Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 25,55 auf Tradegate (03. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,58 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +29,92 %/+53,54 % bedeutet.