Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro
- Barclays stuft Delivery Hero auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 39,40 Euro bleibt unverändert.
- Positiver Verkaufsprozess für Südkorea-Geschäft.
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Ein Pressebericht lasse darauf schließen, ein Verkaufsprozess für das Südkorea-Geschäft sei positiv, es müsse aber der richtige Preis dafür gefunden werden, um einen Verkauf zu rechtfertigen, kommentierte Andrew Ross am Dienstag./ro/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:48 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 25,55 auf Tradegate (03. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 7,58 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +29,92 %/+53,54 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 39,40 Euro
