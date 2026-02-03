Puma – nach dem Einstieg von Anta Sports

Anta Sports (KYG040111059) steigt bei Puma (DE0006969603) ein: Der chinesische Konzern übernimmt für rund 1,51 Mrd. Euro einen Anteil von 29,06 Prozent von der Investmentgesellschaft Artémis der französischen Unternehmerfamilie Pinault und wird damit größter Aktionär von Puma. Der vereinbarte Kaufpreis von 35 Euro je Aktie entspricht einem Aufschlag von 62 Prozent auf den Schlusskurs vom 26.1. 26 und unterstreicht die strategische Bedeutung der Beteiligung. Für Puma bringt der Deal einen finanzstarken Ankeraktionär und potenziell bessere Zugänge zum asiatischen Markt, der als Wachstumsregion gilt. Anta Sports, einer der größten Sportkonzernen der Welt mit umfangreicher Erfahrung im globalen Markenaufbau, baut seinen internationalen Einfluss aus. Puma soll operativ eigenständig bleiben; ein Übernahmeangebot wurde Ende letzter Woche verneint.

Beim Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MM08V15 errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Cap bei 20 Euro und dem Preis von 18,30 Euro eine Renditechance von 1,70 Euro oder 22,3 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.6.26 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 40,8 Prozent Sicherheitspuffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der DZ Bank (DE000DU12D87) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 20 Euro ausgestattet. Anleger erhalten diesen unter der Bedingung, dass die Barriere bei 13 Euro bis zum 19.6.26 niemals verletzt wird. Beim Preis von 18,90 Euro beträgt der maximale Gewinn 1,10 Euro oder 15,8 Prozent. Interessantes Abgeld von 13,8 Prozent. Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 14 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas (DE000PJ8JJT6) zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 14 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 15,2 Prozent p.a., wenn Puma am 18.12.26 auf oder über dem Basispreis von 20 Euro schließt. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 50 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 20 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Die Börse wertet den Einstieg von Anta Sports bei Puma als Vertrauensbeweis ins Management in einem stark umkämpften Marktsegment. Wer davon ausgeht, dass sich die Aktie innerhalb des Jahres 2026 zumindest seitwärts bewegt, der kann mit Zertifikaten dank der Sicherheitspuffer auch noch bei leicht nachgebenden Notierungen noch interessante Renditen erzielen.

