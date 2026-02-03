    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen nach Verlusten zu Wochenbeginn.
    • Brent-Öl bei 67,00 USD, WTI bei 62,99 USD.
    • Verhandlungen USA-Iran senken geopolitische Risiken.
    Ölpreise erholen sich etwas von Vortagesverlusten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch leicht gefallen waren, drehten sie im Handelsverlauf in die Gewinnzone und setzten nach deutlichen Verlusten zu Beginn der Woche zu einer leichten Gegenbewegung an.

    Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 67,00 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 85 Cent auf 62,99 Dollar.

    Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Am Montag war der Preis für Brent-Öl noch um mehr als drei Dollar je Barrel gefallen. Belastet wurden die Notierungen nach dem Wochenende von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, woraufhin geopolitische Risiken für die ölreiche Region am Persischen Golf wieder geringer eingeschätzt werden. Laut jüngsten Meldungen hat Irans Präsident Massud Peseschkian seinen Außenminister beauftragt, Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zu führen.

    Am Markt rückten zudem jüngste Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Indien in den Fokus. Dieser hatte gesagt, dass er Zölle auf Waren aus Indien zurücknehmen werde. Der US-Präsident verband die Ankündigung mit der Aussage, dass Modi zugestimmt hätte, kein russisches Öl mehr zu kaufen und stattdessen deutlich mehr Öl aus den USA und möglicherweise Venezuela zu beziehen. Indien ist nach den Sanktionen westlicher Industriestaaten gegen Russland ein wichtiger Abnehmer für russisches Öl./jkr/jsl/he




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
