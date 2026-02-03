Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zalando
Tagesperformance: -12,93 %
Platz 1
Performance 1M: -15,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 14%. Diskussionen über die Chancen von Social Commerce stehen im Kontrast zu Bedenken über hohe Warenbestände und die Schließung eines Logistikstandorts. Trotz hoher Rabatte zeigt der Kurs keine Erholung, was die Unsicherheit im Markt widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 2
Performance 1M: +16,17 %
SAP
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 3
Performance 1M: -12,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technische Reaktionen auf Kursübertreibungen prägen die Diskussion, während Insiderkäufe das Vertrauen stärken. Das geplante Aktienrückkaufprogramm wird als moderat, aber stimmungsaufhellend angesehen. Anleger erwarten eine Stabilisierung des Kurses zwischen 150 und 200 Euro, abhängig von den operativen Ergebnissen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 4
Performance 1M: -1,11 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 5
Performance 1M: -6,46 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 6
Performance 1M: +26,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie testet die 150€-Marke, und ein 1 Milliarde Dollar Investment in den USA wird als stabilisierend angesehen. Dennoch gibt es auch Bedenken, dass die Luft dünner werden könnte, was auf mögliche Marktschwankungen hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 7
Performance 1M: +9,38 %
Brenntag
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 8
Performance 1M: +2,38 %
Merck
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 9
Performance 1M: +3,62 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 71,64%
|PUT: 28,36%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 43,28 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
