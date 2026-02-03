Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando

Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 14%. Diskussionen über die Chancen von Social Commerce stehen im Kontrast zu Bedenken über hohe Warenbestände und die Schließung eines Logistikstandorts. Trotz hoher Rabatte zeigt der Kurs keine Erholung, was die Unsicherheit im Markt widerspiegelt.