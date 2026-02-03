Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Evotec
Tagesperformance: +9,98 %
Platz 1
Performance 1M: +7,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage führt zu Skepsis über nachhaltige Gewinne, während einige Nutzer das Potenzial des Unternehmens und dessen Kooperationen betonen. Insgesamt herrscht Unsicherheit, mit optimistischen und vorsichtigen Stimmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 2
Performance 1M: -20,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Das Anleger-Sentiment zu Nemetschek im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Historisch hohe Bewertungen werden hinterfragt, während einige Anleger die aktuellen Zahlen als positiv und die Aktie als unterbewertet ansehen. Die kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen zeigen ein starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum, was die Hoffnung auf eine positive Kursentwicklung stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -6,47 %
Platz 3
Performance 1M: -6,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG ist aktuell von Unsicherheit geprägt. Die EBIT-Marge fiel auf -2,0%, während der Ausblick für 2026 von Preisdruck und Lieferschiebungen belastet wird. Die Marktteilnehmer im wallstreetONLINE-Forum äußern Bedenken über Überkapazitäten und die reduzierte Kapazität der neuen Fabrik in Singapur. Insgesamt war die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ, was die Skepsis verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -6,32 %
Platz 4
Performance 1M: -12,35 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 5
Performance 1M: -9,56 %
SAP
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 6
Performance 1M: -12,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technische Reaktionen auf Kursübertreibungen prägen die Diskussion, während Insiderkäufe das Vertrauen stärken. Das geplante Aktienrückkaufprogramm wird als moderat, aber stimmungsaufhellend angesehen. Anleger erwarten eine Stabilisierung des Kurses zwischen 150 und 200 Euro, abhängig von den operativen Ergebnissen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Kontron
Tagesperformance: -4,83 %
Platz 7
Performance 1M: -3,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die niedrige Bewertung und den gestiegenen Auftragsbestand als positives Signal für zukünftiges Wachstum sehen, äußern andere Skepsis über die Unternehmensführung und die Kursentwicklung. Die letzten 14 Tage zeigten eine volatile Kursentwicklung, was zu Unsicherheiten führt. Insgesamt bleibt die Stimmung ambivalent, mit sowohl optimistischen als auch pessimistischen Einschätzungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 8
Performance 1M: -5,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist skeptisch. Anleger äußern Bedenken über die hohe Bewertung (KGV von 43), die Transparenz der Bilanz und die hohen Steuerzahlungen im Verhältnis zum Jahresüberschuss. Zudem hat die Aktie in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nagarro eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 9
Performance 1M: +21,37 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 10
Performance 1M: +6,94 %
TeamViewer
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 11
Performance 1M: -4,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Pessimismus geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen stark verloren, was zu Bedenken über Leerverkäufe und die Rolle von Goldman Sachs führt. Viele Nutzer vermuten eine gezielte Kursmanipulation und erwarten kritische Quartalszahlen. Übernahmegerüchte sind ebenfalls im Umlauf, jedoch bleibt die Stimmung insgesamt negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 12
Performance 1M: -0,84 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 13
Performance 1M: +19,50 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 14
Performance 1M: +9,38 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 15
Performance 1M: -0,32 %
