JPMorgan sieht große Chance: Diese Fintech-Aktie soll noch deutlich steigen

Seit Anfang des Jahres liegt das Papier mit etwas mehr als 15 Prozent im Minus.

Die US-Großbank JPMorgan zeigt sich wieder deutlich optimistischer für die Aktie des Fintech-Unternehmens SoFi. Nach einem jüngsten Kursrückgang sieht die Bank einen attraktiven Einstiegspunkt für Anleger. JPMorgan stuft SoFi von neutral auf übergewichten hoch. Analyst Reginald Smith bestätigt sein Kursziel von 31 US-Dollar und liegt damit über dem Analystenkonsens von 26,69 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Smith gilt laut Auswertungen von Analysten-Rankings als zuverlässig und verfügt über eine solide Erfolgsbilanz.

Kursrückgang trotz starker Zahlen

Die Aktie von SoFi legte in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 43 Prozent zu. Seit der Präsentation der Zahlen zum vierten Quartal am 30. Januar verlor das Papier jedoch rund 10 Prozent. Der Rücksetzer kam laut JPMorgan überraschend. Smith schrieb, der Ausverkauf kam "trotz der Veröffentlichung von Rekordergebnissen für das vierte Quartal und einer besser als erwarteten Prognose für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2026, wodurch sich genau die Einstiegsmöglichkeit ergab, auf die wir gewartet hatten".

Starkes Wachstum und klare Ambitionen

Smith hebt das operative Momentum des Unternehmens hervor. SoFi wachse bei Mitgliedern und Einlagen auf Rekordniveau. Andere Fintechs meldeten hingegen Abflüsse oder stagnierendes Wachstum. Der Analyst sieht SoFi langfristig als Gewinner im digitalen Bankensektor. Das Unternehmen könne sich eines Tages zum "American Express der Fintech-Branche" entwickeln.

„Das Momentum im Geschäft ist unbestreitbar“, erklärt Smith. SoFi gewinne weiterhin neue Kunden und Einlagen in hohem Tempo. Gleichzeitig legten Investitionen in Marketing im Jahr 2025 sowie in der ersten Hälfte 2026 den Grundstein für eine anhaltend hochwertige Kundenakquise und stärkere Bindung.

Solide Bilanz und bessere Profitabilität

Auch mit Blick auf die Kreditrisiken bleibt JPMorgan gelassen. Smith zeigt sich "relativ komfortabel" mit der Kreditexponierung von SoFi. Die Finanzkennzahlen seien überzeugend und rechtfertigten weiteres Kurspotenzial. Er sieht Chancen für steigende Erträge außerhalb des Zinsgeschäfts sowie eine Verbesserung der Profitabilität nach GAAP-Standard.

SoFi habe seine Plattform erfolgreich skaliert und erwirtschafte aus dem Kreditportfolio von rund 40 Milliarden US-Dollar bereits nennenswerte GAAP-Gewinne, wenn man nicht zahlungswirksame Bewertungseffekte ausklammere. Zusätzlich biete das Technologiegeschäft sowie das schnell wachsende Finanzdienstleistungsangebot, etwa SoFi Plus, weiteres Aufwärtspotenzial. Das Unternehmen verdiene daher eine Premium-Bewertung, so Smith.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion