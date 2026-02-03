Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Wolters Kluwer

Das Anleger-Sentiment zu Wolters Kluwer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von KI äußern, betonen andere die solide Fundamentaldaten mit einem KGV von 13,x und einer Dividende von 3,7%. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, was zu einem Abverkauf führte. Technische Unterstützungen wie die EMA 200 bei ca. 73 Euro werden als mögliche Kaufgelegenheiten diskutiert.