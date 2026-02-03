Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -12,60 %
Platz 1
Performance 1M: -21,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Wolters Kluwer
Das Anleger-Sentiment zu Wolters Kluwer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von KI äußern, betonen andere die solide Fundamentaldaten mit einem KGV von 13,x und einer Dividende von 3,7%. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, was zu einem Abverkauf führte. Technische Unterstützungen wie die EMA 200 bei ca. 73 Euro werden als mögliche Kaufgelegenheiten diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Wolters Kluwer eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -6,09 %
Platz 2
Performance 1M: -14,34 %
SAP
Tagesperformance: -5,47 %
Platz 3
Performance 1M: -12,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technische Reaktionen auf Kursübertreibungen prägen die Diskussion, während Insiderkäufe das Vertrauen stärken. Das geplante Aktienrückkaufprogramm wird als moderat, aber stimmungsaufhellend angesehen. Anleger erwarten eine Stabilisierung des Kurses zwischen 150 und 200 Euro, abhängig von den operativen Ergebnissen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 4
Performance 1M: -6,46 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 5
Performance 1M: +26,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie testet die 150€-Marke, und ein 1 Milliarde Dollar Investment in den USA wird als stabilisierend angesehen. Dennoch gibt es auch Bedenken, dass die Luft dünner werden könnte, was auf mögliche Marktschwankungen hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 6
Performance 1M: -18,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu LVMH im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% nachgegeben. Viele Anleger erwarten einen weiteren Rückgang unter 500 EUR und sehen die Bewertung als zu hoch an. Zudem wird auf sinkende Umsätze und Gewinne hingewiesen, was die Verkaufsstimmung verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 7
Performance 1M: +23,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding
Das Anleger-Sentiment zu ASML Holding ist gemischt. Trotz erheblicher Kurszielanhebungen durch Banken wie Citigroup und Goldman Sachs sowie einer starken Auftragslage, verzeichnete die Aktie in den letzten 14 Tagen Kursverluste. Anleger im wallstreetONLINE-Forum äußern Frustration über die Kursentwicklung, während die geplanten Aktienrückkäufe bis 2028 positiv wahrgenommen werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ASML Holding eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 8
Performance 1M: +9,38 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 9
Performance 1M: -2,93 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 10
Performance 1M: -3,63 %
