    Aktien New York

    Dow nach Rekord knapp im Plus - Ansonsten Verluste

    Aktien New York - Dow nach Rekord knapp im Plus - Ansonsten Verluste
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen ist nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Der vortags besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial behauptete nach einem Rekord zuletzt ein Plus von 0,16 Prozent auf 49.488 Punkte. Der marktbreite S&P 500 drehte ins Minus und verlor 0,44 Prozent auf 6.945 Punkte. Ähnlich erging es dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der sogar 1,08 Prozent auf 25.461 Punkte einbüßte.

    Sowohl im Technologiesektor als auch in anderen Branchen sorgten Geschäftsberichte und Unternehmensziele für deutliche Kursausschläge. Besonders unter Druck stand der Zahlungsdienstleister Paypal , während Walmart ein vergleichsweise bescheidenes Kursplus für eine Bestmarke reichte. Zudem stieg der Börsenwert des Supermarktriesen erstmals über die Marke von einer Billion US-Dollar./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 107,2 auf Tradegate (03. Februar 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -24,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 34,07 Mrd..

    PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
