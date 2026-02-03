    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKSB Vz. AktievorwärtsNachrichten zu KSB Vz.

    ROUNDUP 2

    Pumpenhersteller KSB will nach Rekordjahr weiter wachsen

    • KSB erzielt 2025 Rekordumsatz von 3 Mrd. Euro.
    • Wachstumskurs 2026 trotz globaler wirtschaftlicher Probleme.
    • Aktienkurs stieg 2025 um 16%, Höchstwert 1.120 Euro.
    FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Ein gut laufendes Pumpengeschäft hat KSB 2025 ein weiteres Rekordjahr beschert. Und 2026 will der SDax -Konzern aus Frankenthal trotz schwieriger Rahmenbedingungen in der Weltwirtschaft seinen Wachstumskurs fortsetzen, wie KSB am Dienstag zur Vorlage seiner vorläufigen Zahlen mitteilte. Angesichts der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation und den weltweiten politischen Spannungen zeigte sich Unternehmenslenker Stephan Timmermann mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden: Der Pumpen- und Armaturenhersteller habe 2025 "zu einem erneut besten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte gemacht".

    Die Vorzugsaktie gewann zuletzt 1,4 Prozent auf 1.115 Euro. Erst am Vortag hatte sie mit 1.120 Euro einen Höchstwert erreicht. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier gut 16 Prozent gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte der Anteilsschein schon um rund 60 Prozent zugelegt.

    2025 stieg der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Bereinigt um negative Wechselkurse wäre der Erlös um fünf Prozent gewachsen, hieß es. Zum Zuwachs trug vor allem das Pumpengeschäft bei. Während KSB im Geschäft mit Armaturen leichte Zuwächse verzeichnete, konnte das Unternehmen im wichtigen Ersatzteil- und Reparaturgeschäft trotz eines Rückgangs im Bergbaumarkt den Umsatz auf nahezu dem Vorjahreswert halten.

    Der Auftragseingang zog in dem Zeitraum ähnlich stark wie der Erlös auf 3,2 Milliarden Euro an - vor allem dank einer stark angeschwollenen Nachfrage im Absatzmarkt Wasser. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde im mittleren Bereich des Zielkorridors von 235 bis 265 Millionen Euro erwartet und damit über dem Vorjahr, hieß es weiter. Die finalen Zahlen will KSB am 26. März präsentieren./mne/err/jha/

     

    Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 1.050 auf Tradegate (03. Februar 2026, 16:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Vz. Aktie um +5,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von KSB Vz. bezifferte sich zuletzt auf 959,83 Mio..

    KSB Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,76. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.081,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.010,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.250,00EUR was eine Bandbreite von -10,22 %/+11,11 % bedeutet.




