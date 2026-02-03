Osisko Development schließt öffentliche Bought Deal Finanzierung im Volumen von 143,8 Millionen US-Dollar ab, einschließlich der vollständigen Ausübung der Überzuteilungsoption

Montreal, Québec, 3. Februar 2026 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing ... -) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Prospektangebot (das „Angebot”) für Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien”) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde auf der Grundlage eines „Bought Deal“ gemäß einer Zeichnungsvereinbarung vom 27. Januar 2026 zwischen dem Unternehmen und einem Konsortium von Zeichnern abgeschlossen, das sich aus National Bank Capital Markets, RBC Capital Markets und Cantor als Co-Lead-Underwriters und Co-Bookrunners sowie BMO Capital Markets (zusammen die „Zeichner“) zusammensetzt. Im Rahmen des Angebots gab das Unternehmen insgesamt 40.607.650 Stammaktien zu einem Preis von 3,54 US-Dollar pro Stammaktie aus, was einem Bruttoerlös von insgesamt 143.751.081 US-Dollar entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken.

„Wir sehen das Jahr 2026 als einen wichtigen Wendepunkt für Osisko Development und unser Flaggschiffprojekt Cariboo Gold, für das alle Genehmigungen vorliegen. Der Erlös aus diesem Angebot ermöglicht es uns, die Infill-Konversionsbohrungen zu beschleunigen, mit denen die bestehenden Mineralressourcen zu Mineralreserven aufgewertet werden sollen, was möglicherweise die Voraussetzungen für ein bedeutenderes jährliches Goldproduktionsprofil schafft, vorbehaltlich der Bewertung von Szenarien zur Durchsatzsteigerung. Wichtig ist, dass diese Arbeiten parallel zu und unabhängig von unseren laufenden Vorbereitungsarbeiten für den Baubeginn und darüber hinaus vorangetrieben werden können, während wir auf eine endgültige Investitionsentscheidung für das in der Machbarkeitsstudie 2025 dargelegte Basisszenario hinarbeiten. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, den Projektwert potenziell zu steigern, indem zusätzliche Reserveunzen in den Abbauplan in der Nähe oder innerhalb der geplanten Infrastruktur übernommen werden, was den Aktionären möglicherweise kurzfristige Vorteile bringen könnte“, erklärte Sean Roosen, Chairman und CEO.