Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung gehen - Aktie rauscht ab
- Paypal wechselt CEO nach schwachem Quartal.
- Enrique Lores übernimmt ab März 2024.
- Aktie fiel um 18% nach enttäuschenden Zahlen.
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Paypal tauscht nach einem schwachen Quartal und einem verfehlten Ausblick den Chef aus. An die Stelle von Alex Chriss tritt auf Geheiß des Verwaltungsrates ab März der bisherige HP Inc -Chef Enrique Lores, wie der Konzern am Dienstag im kalifornischen San Jose mitteilte. Das Kontrollgremium habe eine detaillierte Analyse vorgenommen und der Konzern sei mit seinen Fortschritten im Vergleich mit der Konkurrenz und der Branche nicht weit genug gekommen, hieß es zur Begründung. Chriss führte die Geschäfte seit September 2023. Gleichzeitig schockte Paypal die Anleger mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal. Die Aktie rutschte im frühen US-Handel um mehr als 18 Prozent ab. Die Papiere von HP Inc fielen um sechs Prozent.
Paypal steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um vier Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um drei Prozent auf 1,23 Dollar.
Nachdem der Konzern das Gewinnziel im Jahresverlauf zweimal angehoben hatte, verfehlte Paypal nun auf Jahressicht die Prognosespanne beim bereinigten Ergebnis je Anteil. Analysten hatten sich auch mehr ausgerechnet.
Für das neue Jahr geht das Management von einem Rückgang des Gewinns je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich aus; bereinigt um Sonderposten dürfte er entweder im niedrigen prozentual einstelligen Bereich zurückgehen oder leicht steigen./men/mis/nas
