    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHP AktievorwärtsNachrichten zu HP

    ROUNDUP

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung gehen - Aktie rauscht ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Paypal wechselt CEO nach schwachem Quartal.
    • Enrique Lores übernimmt ab März 2024.
    • Aktie fiel um 18% nach enttäuschenden Zahlen.
    ROUNDUP - Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung gehen - Aktie rauscht ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Kurs aktualisiert)

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Paypal tauscht nach einem schwachen Quartal und einem verfehlten Ausblick den Chef aus. An die Stelle von Alex Chriss tritt auf Geheiß des Verwaltungsrates ab März der bisherige HP Inc -Chef Enrique Lores, wie der Konzern am Dienstag im kalifornischen San Jose mitteilte. Das Kontrollgremium habe eine detaillierte Analyse vorgenommen und der Konzern sei mit seinen Fortschritten im Vergleich mit der Konkurrenz und der Branche nicht weit genug gekommen, hieß es zur Begründung. Chriss führte die Geschäfte seit September 2023. Gleichzeitig schockte Paypal die Anleger mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal. Die Aktie rutschte im frühen US-Handel um mehr als 18 Prozent ab. Die Papiere von HP Inc fielen um sechs Prozent.

    Paypal steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um vier Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um drei Prozent auf 1,23 Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HP Inc!
    Long
    16,11€
    Basispreis
    2,39
    Ask
    × 6,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    21,67€
    Basispreis
    2,59
    Ask
    × 5,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nachdem der Konzern das Gewinnziel im Jahresverlauf zweimal angehoben hatte, verfehlte Paypal nun auf Jahressicht die Prognosespanne beim bereinigten Ergebnis je Anteil. Analysten hatten sich auch mehr ausgerechnet.

    Für das neue Jahr geht das Management von einem Rückgang des Gewinns je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich aus; bereinigt um Sonderposten dürfte er entweder im niedrigen prozentual einstelligen Bereich zurückgehen oder leicht steigen./men/mis/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,01 % und einem Kurs von 36,47 auf Tradegate (03. Februar 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um -24,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 34,07 Mrd..

    PayPal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HP - A142VP - US40434L1052

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Paypal-Chef muss nach Gewinnenttäuschung gehen - Aktie rauscht ab Der US-Zahlungsdienstleister Paypal tauscht nach einem schwachen Quartal und einem verfehlten Ausblick den Chef aus. An die Stelle von Alex Chriss tritt auf Geheiß des Verwaltungsrates ab März der bisherige HP Inc -Chef Enrique Lores, wie der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     