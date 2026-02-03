IBM Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 03.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von -8,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,28 %, geht es heute bei der IBM Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IBM-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,11 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +6,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,78 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,99 % 1 Monat +7,41 % 3 Monate +0,11 % 1 Jahr +9,82 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 935 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 229,90 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von IBM

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,30 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +2,21 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,62 %. Oracle verliert -2,12 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -0,52 %.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.